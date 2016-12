Borlänge avgjorde mötet med Kumla i den sista perioden

Borlänge vann hemmapremiären i AllEttan efter 4-1 seger mot Kumla

Skönaste segern på säsongen. Så lät det från tränare Jeff Jakobs efter att hans Borlänge Hockey idag besegrade Kumla HC med 4-1 på hemmaplan sedan man avgjorde tillställningen i den sista akten. En jämn och spännande publikmatch där det svängde fram och tillbaka innan Borlänge visade sig starkast och tog en seger direkt efter premiärförlusten.Matchen:Det var ett taggat hemmalag som kom ut med full revansclusta efter förlusten borta mot Nybro i premiären av AllEttan Södra. Man tilläts äga mycket puck och gästerna försökte sticka upp med kontringar när chanserna gavs.Det slarvades en hel del i passningsspelet emellanåt men samtidigt skapade båda lagen chanser för att ta ledningen men första perioden slutade mållös.skott 12-8Den andra perioden började lite likt den första men efter att målvakten Marcus Hellgren Smed åkt ut på en utvisning för tripping började gästerna ta över spelet.Man skapade ett bra tryck mot hemmalaget och Marcus Hellgren Smed fick jobba hårt i kassen.Mitt under gästernas press så var det istället Borlänge som tog ledningen. Efter att ha haft ett litet tryck i anfallzon så sköt Jesper Persson ett skott som gästernas målvakt Tim Harysson släppte en retur på och där höll sig Nisse Eriksson framme och satte 1-0 till hemmapublikens glädje.Strax därpå var man ytterst nära att göra 2-0 men nu var det Harrysson som visade upp sig från sin bästa sida.Då kom istället kvitteringen. Efter slarv i egen zon kunde Simon Arrhén till slut sätta 1-1 vilket också var rättvist sett till matchbilden de senaste 10 minuterna och ställningen var fortfarande lika inför slutakten.skott 9-13I den tredje perioden kom Borlänge återigen ut starkt och hade flera lägen att få hål på duktige Harrysson men utan att lyckas.Därefter gjorde Marcus Hellgren Smed 2 riktigt viktiga räddningar för att inte hamna i underläge.Sen kom det 2 sekvenser som avgjorde matchen.Först tog Mathias Wiklund ett skott som Nisse Eriksson styrde in till 2-1 och hans andra för kvällen. Bortalaget klagade dock rejält på domaren då de ansåg att Nisses klubba varit över ribban men målet godkändes korrekt.Sen direkt efter målet så hade Kumla ett gyllene läge att kvittera men målvakten Marcus Hellgren Smed stod för en makalös plock uppe vid sitt vänstra kryss där undertecknad hade räknat in en kvittering.2 minuter senare skickade Robin Holm iväg en projektil som borrade sig in i Harryssons högra kryss.Dick Ahlström åkte sedan på en utvisning vilket gav Kumla en sista chans att komma ikapp. Man chansade med att plocka ut målvakten och spela 6 mot 4 men då kunde Erik Pers istället fastställa slutresultatet till 4-1 i öppen kasse.skott 16-12skott totalt 37-33utvisningar Borlänge 4x2 Kumla 2x2domare Andreas Röhrpublik 619En viktig seger för Borlänge som behövde ta en seger direkt efter premiärförlusten och inte tappa mark i inledningen av AllEttan. Man spelade stundtals betydligt bättre än i premiären men än finns där saker att slipa på.Marcus Hellgren Smed stod för en riktigt riktigt bra match i kassen och räddade laget när matchen stod och vägde som mest och blev också helt naturligt utsedd till matchens lirare.Nu väntar nästan 1 veckas uppehåll till nästa match då Borlänge tar sig an Skövde IK på bortais onsdagen den 4/1.