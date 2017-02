Borlänge föll efter sudden mot Kumla

Borlänge Hockey vände 2-0 till 2-2 i bottenmötet mot Kumla men i förlängningen kunde hemmalaget knipa bonuspoängen

Efter segern mot Nybro i förra omgången kändes det som att Borlänge Hockey hade stora möjligheter att närma sig lagen ovanför när man idag ställdes mot bottenlaget Kumla på bortais. Kumla som precis som Borlänge haft en dålig form lyckades också i den senaste matchen ta en seger och den sviten förlänges idag när Kumla krigade till sig bonuspoängen vilket gjorde att Borlänge inte tog chansen att närma sig play-offplatserna med mer än 1 poäng.Matchen:Den första perioden slutade 1-0. Det räcker så. Tråkig period med ett sent ledningsmål 18.36 av Alexander Kovalonov.skott 14-7Den andra perioden var desto mer sevärd. Bättre passningsspel men fortfarande ett hemmalag som såg betydligt aggresivare ut och mer hungriga att ta poäng. 2-0 kom också när klockan stod på 2.25.Desto längre perioden led desto mer kom Borlänge in i spelet. Dessförinnan var den helt och hållet Kumlas match. Men Borlänge fick inte till det riktigt heta lägena framför mål. Det var därför en studspuck som gjorde att man fick in en reducering. Man hade ett anfall där pucken till slut hamnade hos Mackan Andersson som satte sitt första mål i AllEttan, 3 minuter innan periodpaus. Ett viktigt mål att få med sig inför slutakten.skott 11-13Borlänge började lite avvaktande i den tredje akten men sedan satte man högsta fart. Hög press och man hade många långa anfall som gjorde att hemmalaget tröttnade.Patrick Elfsberg kvitterade till 2-2 i ett friläge med 6.47 på klockan och därefter radade Borlänge upp chans på chans utan att få hål på Tim Harrysson i hemmakassen.Borlänges offensiv fortsatte och istället så var det nära att hemmalaget avgjorde i slutminuterna. I en kontring hamnade målvakten Marcus Hellgren Smed ur position och Pontus Broeng agerade målvakt när han räddade en puck som var på väg mot öppen kasse.Borlänge fick inte avgöra i slutet så det skulle avgöras på förlängning.skott 10-241.35, sen hade hemmalaget avgjort i en kontring och Kumla tog 2 poäng med sig.skott 2-0skott totalt 37-44utvisningar Kumla 1x2 Borlänge 1x2domare Andreas Röhr1 poäng är bättre än inget och det är starkt att man kan komma ikapp ett tvåmålsunderläge men samtidigt ser man att självförtroendet är svajjigt. Man hade chansen nu efter förra segern att med en seger idag verkligen ta upp kampen med lagen ovanför. Nu tog man in 1 poäng men hade behövt mer. Spelar man dock som man gjorde i den 3e perioden under en hel match så kommer poängen att trilla in. För då spelade man bra.Nu väntar en hemmamatch igen för Borlänge Hockey när Skövde gästar Borlänge ishall på söndag och då med tiden 18:30 och inte 16:00 som vanligt. Då är ni varmt välkomna!