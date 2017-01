Borlänge Hockey besegrade Vimmerby på hemmais

Andra raka segern på hemmais för Borlänge Hockey blev det under trettondagen när Vimmerby kom på besök

Efter att ha förlorat onsdagens drabbning borta mot Skövde med 3-2 var det ett Borlänge Hockey med full revanschlusta som tog emot Astrid Lindgren land Vimmerby under trettondagseftermiddagen. Precis som i den senaste hemmamatchen mot Kumla (seger då 4-1) så tog Borlänge alla 3 poängen efter att man avgjort i slutakten och 3 mycket välbehliga poäng.Matchen:Hemmalaget satte högsta fart och ville visa hemmapubliken att man var att räkna med i matchen. Man startade nästan omgående i offensiv zon men efter bara 2 minuter så gick man istället bort sig och gästerna kom i en kontring som också resulterade i matchens första mål när Oskar Josefsson satte pucken bakom Marcus Hellgren Smed i hemmamålet.7 minuter in i perioden klarade Borlänge av ett numerärt underläge och strax innan utvisningen var slut åkte istället gästerna på 2 raka utvisningar inom loppet av 28 sekunder. 5 mot 3 spel för Borlänge alltså och då skickade Jonas Halvarsson på ett fint skott som letade sig in bakom förre Borlängekeepern Viktor Kokman och 1-1 efter 9.47.Resten av perioden var ett ställningskrig men det var hemmalaget som ökade på sin ledning. Efter ett fint förarbete från Joel Källström Englund kunde till slut kapten Patrick "Pata" Elfsberg peta in pucken bakom Kokman och 2-1 till hemmalaget.Gästerna fick ett numerärt överläge i slutminterna men inga fler mål föll.skott 7-7Den andra perioden var underhållande med mycket målchanser och hawaiihockey där chanserna avlöste varandra. Men nu var det en målvaktskamp som slutade oavgjord.Borlänge klarade av 2 numerära underlägen och gästande Vimmerby 1.skott 14-15Den tredje akten hann vara i dryga 3 minuter sedan satte gästerna 2-2. De kom ut hårdast och fick in kvitteringen välförtjänt.När målskytten Karl Johansson sedan fick sätta sig på botbänken kom sedan Borlänges ledningsmål. Det blev ett flygande anfall där Marcus Andersson chippade pucken över en back och Nisse Eriksson fick pucken på bladet och satte 3-2 bakom Kokman.Minuten efter mål fick Jim Jakobs vila 2 minuter efter en händelse framför Hellgren i målet men trots att Vimmerby hade pucken länge i zonen försvarade sig Borlänge väldigt bra och fanns hela tiden i skottlinjen vilket gjorde det svårt för Vimmerby att få till det.Med 6 minuter kvar avgjordes matchen. Backen Jonas Halvarsson var inte nöjd med att bara ha gjort 1 mål i matchen utan drämde till med ett andra när han satte 4-2.Ett boxplay och spel 4 mot 6 och 5 mot 6 spel senare blåstes matchen av och Borlänge höll ut och tog alla 3 poängen.skott 11-16skott totalt 32-38utvisningar Borlänge 6x2 1x10 Vimmerby 4x2domare Ludwig Petterssonpublik 510En match som Borlänge vann via special teams. 2 mål i powerplay och ett väldigt bra boxplay blev avgörande i dagens jämna batalj mot ett spelskickligt Vimmerby. I och med segern kliver nu Borlänge upp på 6 poäng och en 5e plats i tabellen. Och matcherna är nu väldigt tighta. Redan i morgon åker man ner till Ljungby för att ta sig an seriefavoriten och tillika serieledaren Troja/Ljungby i en mycket svår men rolig bortamatch på söndag.