Borlänge Hockey föll med uddamålet i AllEttanpremiären borta mot Nybro

Borlänge fick inte med sig några poäng från Nybro i AllEttanpremiären

Borlänge Hockey åkte ca 50 mil neråt landet för att ta sig an Nybro i AllEttan Södras första omgång. Inför matchen fick Borlänge också 2 tunga avbräck i Karl Hassel och Jonas Halvarsson. Man kunde dock ställa upp med 4 hela femmor men man kunde dock inte få med sig några poäng hem.Matchen:Borlänge inledde matchen bra och var också laget som tog ledningen. När man fick sitt första powerplay i matchen kom också utdelningen. Efter att backen Dick Ahlström avfyrat ett par skott så var det till slut rörigt framför Viktor Östlund i hemmakassen och kaptenen Patrick "Pata" Elfsberg kunde trycka dit 0-1 med 9.17 på klockan.Sedan tog hemmalaget över initiativet och med 15.05 spelat så kom kvitteringen. En puck som precis slank över mållinjen.Nybro skapade också ett par lägen till i periodens slutskede men 1-1 stod sig perioden ut.skott 9-7Hemmalaget fick inleda den andra perioden med ett numerärt överläge sedan Jim Jakobs i slutet på första perioden åkte på en utvisning för puck över sarg. Men Tobias Sandberg kunde freda sitt mål.Hemmalaget fortsatte att spela med hög press och störa högt upp i banan vilket gav utdelning med en hel del chanser som följd. Men inget av lägena passerade Tobias Sandberg som spelade stabilt.Borlänge kunde även i perioden klara av 2 numerära underlägen och 1-1 var ställningen inför slutakten.skott 15-7I den tredje akten så var spelet jämnare. Hemmalaget var det som tog ledningen när Robin Holm satt utvisad för en hakning. Då pricksköt Kristian Frisk in 2-1 med 9.45 spelat.Efter målet började Borlänge spela bättre men fick aldrig till några direkt vassa chanser och klockan gick fort.Man fick dock lägen att kvittera, först när hemmalaget fick en utvisning 6 minuter från slutet men det powerplayspelet fick man inte alls till. Och sedan med 2.53 kvar då man samtidigt i slutet av powerplayspelet valde att plocka ut Sandberg och satsa med 6 utespelare. Men man fick aldrig till någon kvittering och hemmamålvakten Viktor Östlund blev matchhjälte och ordnade alla 3 poängen till sitt Nybro.skott 8-9skott totalt 32-23utvisningar Nybro 7x2 Borlänge 7x2domare Johan MagnussonEn lite gring match där det hettade till ett flertal gånger med tjafs mellan spelare. En match där hemmalaget över 60 minuter kvar det bättre laget och vann välförtjänt. Det kändes som att Borlänge inte var vana att spela dessa matcher med så mycket fart och att det tog lite tid innan man började komma in i det. Tobias Sandberg i kassen gjorde en bra match men i övrigt så lär de flesta höja sig framöver.Nu väntar hemmapremiär i AllEttan då Kumla kommer på besök på torsdag. Då hoppas vi att hallen fylls. Matchstart 19:00 torsdag 29/12.