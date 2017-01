Borlänge Hockey föll mot KRIF

Borlänge hade inte mycket att hämta i Blekinge när hemmalaget Kallinge/Ronneby vann med 5-1

Borlänges sista möte innan halva AllEttan Södra var färdigspelad var mot Kallinge&/Ronneby i Blekinge. Trots att 7 tappra BHF supportrar tog sig hela vägen ner (60 mil) så kunde man inte hjälpa BHF att vända på trenden utan den 7e förlusten på 9 matcher var ett faktum.Hemmalaget Kallinge/Ronneby tog tag i taktpinnen omgående och gjorde tidigt 1-0 efter 3.43 bakom Tobias Sandberg i BHFs kasse.Målen fortsatte att komma och 2-0 kom 4 minuter senare. 3-0 kom av bara farten knappa 2 minuter senare.Borlänge spelade upp sig en del resten av perioden utan att skapa några riktigt farliga målchanser.skott 9-10Borlänge fick dock bästa tänkbara start i mittakten när Marcus Linderborg som nu gjorde sin 3e match sedan comebacken satte 3-1 efter 23 sekunder.Hade Borlänge kunnat få in en 3-2 reducering också kanske det hade blivit match av det hela men självförtroendet är nere på botten just nu och 5 minuter in i perioden kom 4-1.Borlänge hade sedan 2 numerära överlägen som KRIF kunde stå emot. När hemmalaget sedan fick chansen i pp så kom 5-1.skott 13-11Den tredje perioden kontrollerade hemmalaget händelserna. Det byttes lite chanser med varandra men målvakterna höll tätt och KRIF vann komfortabelt med 5-1.skott 10-11skott totalt 32-32utvisningar KRIF 4x2 BHF 3x2domare André HiljanenSå var halva serien spelad. Borlänge ligger 9a på 6 inspelade poäng. Ett riktigt dåligt facit där mycket måste hända om Borlänge skall ta chansen att nå play-off. Med halva serien kvar har man 5 poäng plus sämre målskillnad upp till plats 8a. Men som spelet ser ut nu är det inte mycket som talar för att nå dit.Nu väntar en 1 veckas uppehåll med matcher innan serien börjar om på nytt. Då kommer Nybro på besök till Borlänge ishall och kanske kan vi se ett pånyttfött BHF som börjar plocka segrar.