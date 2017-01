Borlänge Hockey föll mot serieledarna

Borlänge var med bra i 2 perioder mot serieledarna Troja/Ljungby innan hemmalaget drog ifrån i den avslutande akten

Efter 2 raka förluster på bortaplan så var det dags för Borlänge Hockeys tuffaste bortamatch när seriefavortien och ledaren Troja/Ljungby stod för motståndet i Ljungby Arena. Trots en bra andra period där man inför den tredje akten var bra med drog hemmalaget ifrån och vann till slut rättvist med 5-1.Matchen.Troja startade matchen allra bäst och Borlänge kom inte alls till några lägen inledelsevis. Det gjorde dock hemmalaget som testade Marcus Hellgren Smed i målet ett flertal gånger.Till slut så tog man också ledningen. Men det krävdes lite turstudsar för att pucken till slut hamnade hos Mattias Åkesson som kunde raka in 1-0 i nästan öppen kasse.Om 1-0 var aningen tur så var 2-0 desto läckrare. I powerplay så skickade man bakom mål in en passning i slottet där Borlänges backar tittade för mycket puck och där stod Jens Holmström och enkelt satte 2-0 med 14.44 spelat.När Borlänge sedan spelade boxplay igen så åkte sig Joel Källström Englund fri och blev nerdragen och Borlänge fick tilldömd straff. Marcus "Mackan" Andersson försöka hitta rätt i målvaktens vänstra kryss men hemmalagets målvakt Johan Nielsen var alert med plocken.skott 16-6I mittakten så var det Borlänge som ändrade sitt spel lite och började stressa mer. Man började också sakta men säkert skapa chanser och komma in i matchen mer. Bästa chans fick Joel Källström Englund och Jesper Persson men Nielsen var tät.Även hemmalaget skapade en hel del farliga lägen men Hellgren Smed var med på noterna.Med 1.15 kvar så åkte hemmalaget på en utvisning och 9 sekunder senare ytterligare 1. Då i 5 mot 3 reducerade Lasse Eriksson när han tog hand om en retur på Jonas Halvarssons skott. Man hann dock inte med något mer de sista 37 sekunderna.skott 13-8Borlänge inledde med ett par halvchanser i början av tredje men hoppet släcktes efter dryga 3 minuter. Johan Andersson kunde raka in en retur till 3-1 och då kändes det som att hoppet släktes lite.Troja spelade avslappnat och kontrollerade händelserna. Av bara farten satte man både 4-1 och 5-1 inom 1 minut.Borlänge fick chansen att putsa siffrorna i slutet sedan Mattias Åkesson fick utvisning och Mattias Nilsson fick ett matchstraff efter att ha delat ut en ful tackling på Patrick Elfsberg. Men 5 mot 3 spelet fungerade inte och man sköt utanför 5 raka skott.skott 13-10skott totalt 42-24utvisningar Troja/Ljungby 3x2 1x5 1x20 Borlänge 4x2domare Kristoffer FolkstrandHemmalaget vann rättvist och var klassen bättre än Borlänge. Helt klart det bästa laget man mött hittils och hade man kunnat få in 2-2 kanske det hade sett annorlundare ut men det var egentligen inget snack om saken. Troja var bättre på allt och kommer förmodligen vara kvar i toppen av tabellen när man summerar de 18 omgångar som AllEttan bjuder på.Nu väntar en hemmamatch för Borlänge när man gästas av Lindlöven på onsdag kväll.