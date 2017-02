Borlänge Hockey klättrar i tabellen efter hemmaseger mot Skövde

Borlänge Hockey besegrade Skövde IK med 5-1 och kliver därmed upp på play-off plats

Senast Borlänge Hockey spelade på hemmaplan blev det seger i omstarten när Nybro besegrades med 3-0. Efter en stark upphämtning borta mot Kumla senast som gav 1 poäng var Borlänge ikväll tillbaka på hemmais igen. Och den sena söndagsmatchen mot Skövde gav en ny 3a vilket gör att Borlänge därmed klättrar upp på 8e platsen i tabellen vilket innebär play-off spel.Matchen:Sen helgmatch i Borlänge ishall och möte med grundseriekonkurrrenten och överraskningslaget Skövde IK stod på agendan. Borlänge inledde också matchen piggt och ledningsmålet skulle komma efter knappa 4 minuter då Mathias Wiklund skickade in en puck mot mål som Markus Nygren styrde in till 1-0.Därefter började utvisningarna komma från båda lagen och värst var Skövde. Båda lagen hade numerära underlägen som man klarade av.I slutminuten fick Borlänge med sig en 3e och 4e utvisning. I det 3e gjorde Jonas Halvarsson 2-0 trodde alla men domare Ludwig Pettersson dömde bort målet. Tveksamt! 5 mot 3 spelet var för kort för att kunna etablera något.skott 10-55 mot 3 spel inledde Borlänge den andra perioden med men utan att lyckas få hål på Daniel Marmenlind i gästernas kasse. När sedan båda lagen tog varsinn utvisning kort på varandra slarvade man i 4 mot 4 spelet och Alexander Henriksson snappade upp pucken och satte 1-1 bakom Sandberg i hemmakassen.4 minuter efter målet kom återigen ett tveksamt domslut. Jonas Halvarsson knuffade lite lätt en motståndare som samtidigt tappade skäret och flög in i sargen. Oturligt och utvisning ja. Men domaren valde ett matchstraff och Borlänge fick boxplay i hela 5 minuter. Som man klarade av med bravur. Skövde skapade nästan ingenting.Istället satte Mackan Andersson 2-1 på sitt favoritmotstånd på hemmais när han först satte ett skott i stolpen för att sen skicka in returen bakom förlängda mållinjen in i ryggen på Marmenlind och in. 2-1 stod sig perioden ut.skott 14-9Efter bara 2.22 så satte Markus Nygren 3-1 till Borlänge vilket kändes som proppen ur för motståndarna. Man skapade en del lägen men det hettade aldrig riktigt till.Man plockade ut målvakten med nästan 4 minuter kvar men då gjorde Lars Eriksson 4-1 i öppen kasse. Tvillingbrorsan Nils satte sedan med dryga halvminuten kvar även 5-1 och 3 inkasserade poäng.skott 9-10skott totalt 33-24utvisningar Borlänge 2x2 1x5 1x20 Skövde 8x2domare Ludwig Petterssonpublik 412En väl genomförd match av Borlänge Hockey som tog 3 välförtjänta poäng och plockade därmed 1 placering i tabellen upp till 8e platsen vilket är den sista platsen för att nå play-off. Man gick om Lindlöven som förlorade mot Vimmerby under eftermiddagen och som man sedan möter lite längre fram i serien.Härnäst väntar bortamatch mot Vimmerby på onsdag och det skiljer 3 poäng lagen emellan. Vid seger efter full tid för Borlänge så är man även ikapp dem poängmässigt.