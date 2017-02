Borlänge Hockey nollade Mariestad och är nu klara för play-off

Med 1 omgång kvar av AllEttan säkrade nu Borlänge Hockey play-offspel ikväll

Det kunde ha avgjorts ikväll om Borlänge skulle vinna sin match mot Mariestad samtidigt som Lindlöven förlorade mot Kallinge/Ronneby. Precis så blev fallet och med 1 omgång kvar av AllEttan står det redan klart att Borlänge kniper den 8e och sista playoffplatsen.Matchen:Hemmalaget Mariestad öppnade matchen bäst och Borlänge slog bort många passningar in inledningen. Trots att hemmalaget var piggast så skapades det inte några rejäla chanser.Allt eftersom perioden gick tog Borlänge över taktpinnen och när Nisse Eriksson med ett distinkt direktskott satte 0-1 efter 12.29 så tog man över totalt.Man skapade ett flertal lägen att öka på sin ledning i den första perioden men Arvid Ljung var kanske den enda i hemmalaget som var på tårna ikväll.skott 8-15Dryga 2 minuter in i mittakten kom matchens första utvisning när Kasper Lindqvist drog på sig en tripping. Halvminuten senare så skickade Jim Jakobs ut en puck ur zon men fick den på högkant så den letade sig hela vägen bort till nätet ovanför Ljung i hemmakassen och 2 minuter puck-out vilket innebar 5 mot 3 spel för hemmalaget och en gyllene chans att ta sig tillbaka in i matchen. Inte nog med det. Bara minuten senare drog sig också Stefan Högberg på sig en utvisning och 5 mot 3 spel väntade ytterligare. Totalt 2,5 minut i 5 mot 3 samt spel i 5 mot 4 för hemmalaget som inte skapade någonting. Det var istället Borlänge som var närmast ett ledningsmål när Marcus Nygren i 3 mot 5 kom fri med Ljung som var tät.Hemmalaget hade ett skott i stolpen vilket var närmast en kvittering.Borlänge lyftes av det klarade numerära underläge och man hade sedan flera lägen att göra 0-2 men 0-1 stod sig perioden ut vilket man kan tacka Ljung för.skott 11-123 minuter in i perioden kom det förlösande målet för Borlänge. Efter att ha haft ett långt anfall skickades pucken in framför mål med ett studs och där stod Viktor Mårtensson som klippte till direkt och 0-2 till gästerna.Tobias Sandberg som haft det litet motigt under AllEttan agerade väldigt lugnt längst bak och tog de skott som tog emot honom. Han serverade också Patrick Elfsberg när denne definivit avgjorde matchen med sitt 0-3 mål i powerplay efter att hemmalaget gått bort sig vid ett byte. Fri med Ljung gjorde "Pata" inget misstag och Borlänge kunde i och med segern jubla efter att ha nått playoff. Kul för Sandberg att även få hålla nollan efter fin hjälp från sina utespelare.skott 11-17skott totalt 30-44utvisningar Mariestad 4x2 Borlänge 4x2domare Andreas RöhrSå var det alltså klart att BHF når sitt uppsatta mål efter avslutad AllEtta. Nämligen play-off. Man går in i play-off 1 trots att 1 match återstår av serien och den är på hemmaplan mot Kallinge/Ronneby nu på lördag.