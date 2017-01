Borlänge nollade Nybro

Efter 5 raka förluster tog Borlänge Hockey äntligen en seger på söndagseftermiddagen när Nybro besegrades med 3-0

Den första halvan av AllEttan Södra har inte gått som man hade hoppats på för Borlänge Hockey. Som topptippat lag från många fick man inte alls till det och endast 6 tagna poäng av 27 möjliga vilket placerade laget på en 9e (näst sista) efter halva serien.



Idag så började serien om på nytt och då visade man upp man upp sig från en ny sida och såg betydligt bättre ut. Det fick Nybro erfara när Borlänge nollade smålänningarna.



Matchen:



Borlänge ville visa hemmapubliken att man inte gett sig och satte hög fart omgående. Unge Emil Johansson som även fyllde 20 år idag körde på ordentligt och visade med sin fart att laget var taggade till tusen.



Man skapade också ett par 3 lägen den första halvan av perioden men skärpan saknades eller så stod Viktor Östlund i gästernas kasse ivägen.



Gästerna kom in i matchen desto längre perioden led och skapade även dem ett par lägen men längst bak stod Marcus Hellgren Smed lugnt och fint och plockade det som kom mot honom.



En jämn period totalt som slutade mållös.



skott 7-9



Då hemmalagets Markus Hägglund i slutet på den första åkte på en utvisning fick Nybro starta den andra perioden i powerplay. Man lät pucken gå i ett bra tempo men hemmalaget låg bra i skottlinjen och blockerade många skott.



Efter utvisningen tog Borlänge över fullständigt. Efter att Mackan Andersson och tvillingarna Eriksson rullat upp försvaret hos gästerna hittade Nisse Eriksson fram till Mathias Wiklund som tagit sig in i slottet och med ett direktskott letade sig pucken in mellan benen på Östlund och 1-0 till hemmalaget.



2 minuter senare fick Borlänge ett powerplay men det kunde man inte alls utnyttja. Men däremot så åkte Mathias Wiklund på en tackling bakifrån av gästernas Erik Näslund 13 minuter in i perioden och domarteamet valde ett ge Näslund ett matchstraff och 5 minuters powerplay väntade Borlänge. Man skulle dock ha en utvisning till med sig precis innan när Mackan Andersson åkte på en hög klubba men det missade domarna.



Powerplayet gav också effekt för Borlänge. Marcus Linderborg som idag gjorde sin 4e match efter det långa skadeuppehållet han haft skickade in en puck mot mål och som letade sig in via ribban fram till 2-0.



Efter målet fortsatte man man hög passningsfart och skapade flera lägen men Nybro höll undan och 2-0 stod sig perioden ut.



skott 13-4



Den tredje perioden kontrollerade Borlänge händelserna. Nybro hade en hel del puck men man höll dem på utsidan. Hellgren Smed spelade också lugnt och tryggt i målet vilket gjorde att backlinjen kände sig säkra.



Med knappt 4 minuter kvar avgjordes matchen definivit när Markus Nygren hittade Joel Källström Englund och man kom i en 2 mot 1a. Joel fintade ner Östlund och lade snyggt in pucken i mål till 3-0 vilket blev slutresultatet.



skott 7-6



skott totalt 27-19

utvisningar Borlänge 3x2 Nybro 3x2 1x5 1x20

domare Andreas Röhr

publik 356

http://stats.swehockey.se/Game/Events/341358





En oerhört skön seger för Borlänge som tog 1 veckas spelvila på allra bäst sätt. Man visade redan från start att man verkligen ville vinna matchen och spelade stabilt över 60 minuter. Disciplinerat försvarsspel och sedan tog man vara på de chanser man fick. En självförtroendeboost kan man hoppas på efter denna fina seger. I och med segern närmade man sig lagen ovanför och det skiljer 3 pong upp till play-offplats och 8 poäng upp 3e platsen. Så det är en jämn tabell.



Nu väntar Kumla på bortais för Borlänge under onsdag kväll.