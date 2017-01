Borlänge tappade 0-2 ledning

Borlänge Hockey förlorade sin andra raka bortamatch när man återigen fick se sig besegrade av Skövde IK

Det skulle på förhand kanske vara den enklaste bortamatchen (dock finns inga lätta matcher) för Borlänge Hockey då man åkte ner till Skövde och Billingehov för att försöka inkassera 3 nya poäng efter förra hemmasegern mot Kumla. Och det såg länge bra ut målmässigt då man efter halva matchen ledde med 0-2 men ett vilt kämpande hemmalag ville mer och vände på steken och vann med 3-2.Matchen:Borlänge fick tidigt i perioden en man utvisad då man halvt stoppade en hemmakontring men det numerära överläget för hemmalaget hade mer att önska och Borlänge kunde enkelt freda sitt mål.Det var en jämn period där Borlänge försökte föra spelet men man fick aldrig till några riktigt heta lägen. Däremot vaskade hemmalaget fram en del halvbra chanser som kunde ha resulterat i mål men perioden slutade mållös.skott 9-10I den andra perioden spelade dock Borlänge upp sig en aning. Och efter drygt 4 minuter tog man också ledningen när Markus Nygren fick pucken felvänd, vände om och skickade iväg en ispuck som letade sig in mellan benen på duktige målvakten Daniel Marmenlind.4 minuter senare så var det dags igen när Jonas Halvarsson smög upp framför mål och Joel Källström Englund hittade Jonas med en elegant passning.Sekunderna senare var hemmalaget nära att reducera men Sandberg var med på noterna. Strax därpå skulle nog Markus Hägglund har punkterat matchen när han fick en genialisk passning från Viktor Ehn men trots att halva målet var öppet tog skottet mitt i magplattan på Marmenlind. Mål där och det kanske hade varit 3 säkrade poäng.Nu blev det tyvärr inte så och när Patrick Elfsberg fick sätta sig 2 minuter reducerade hemmalaget genom Carl-Johan Sjögren som tog sig in på egen hand framför Sandberg och sprätte upp pucken vid Sandbergs vänstra stolpe.skott 9-15Kvitteringen till 2-2 kom redan efter 1.39. Forwarden Oskar Back (passande namn på en forward) sköt ett hårt skott mellan en Borlängeback och pucken gick rakt upp i Sandbergs högra kryss.Sedan skapade Borlänge ett flertal vassa chanser framför Marmenlind men det saknades skärpa och pucken studsade allt för ofta över klubban precis vid skottchans.Med 8 minuter kvar åkte Karl Hassel på en 2+2 utvisning för hög klubba. Detta tog hemmalaget tillvara på och Oskar Back stänkte dit sitt andra mål för kvällen.Borlänge skapade därefter en handfull lägen att kvittera och tog även ut målvakten Tobias Sandberg i ett sista försök. Man var riktigt nära att par gånger men hemmalaget höll ut och tog sina första poäng i årets AllEtta.skott 5-10skott totalt 23-36utvisningar Skövde 3x2 Borlänge 5x2domare Andreas RöhrDet blev ingen lyckad resa ner till Skövde för Borlänge Hockey som åkte på sin andra raka förlust där nere. Det innebär att man startat AllEttan med 2 raka bortaförluster och endast 3 poäng efter 3 omgångar. En liten missräkning antaligen för laget som inte alls fått spelet att stämma de 3 inledande omgångarna. Idag hade man ändå ledningen med 0-2 och borde ha kunnat stänga matchen men dessvärre klarade man inte av det och fick åka poänglösa hem. Nu är det täta matcher och man får snabb chans till revansch när man tar sig an Vimmerby på hemmaplan under fredagseftermiddagen (trettondagen). Då får vi hoppas att man studsar tillbaka direkt igen.