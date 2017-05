Borlänge värvar försvarare från HV71

Ung talangfull back ansluter till Borlänge Hockey

Borlänge Hockey fortsätter att rusta upp inför säsongen 2017/2018. Närmaste nytillskottet är unge backen Johan Malmborg från HV71´s organisation.Johan som om 10 dagar fyller 20 år är en tvåvägsback som var assisterade kapten i HV71s J-20 lag under fjolårssäsongen.Det blev förutom spel i j-20 laget även 7 matcher med HC Dalen samt 1 match i Vimmerby i Division 1 under fjolåret.Johan stod för 8 mål och 17 assist i HVs j-lag och var därmed 5e bäst i grundserien bland backarna i hela serien.- Jag är en spelskicklig tvåvägsback som är lugn med pucken och försöker bidra både defensivt och offensivt. Det ska bli väldigt kul och spännande att representera Borlänge Hockey kommande säsong. Jag har bara hört gott om föreningen och det känns som att det är en förening som har något bra på gång, avslutar Johan från Jönköping.- Spännande spelare det också, vi har sett honom i både Leksand och Gävle samt fått goda vitsord från HV71. Johan är allround och har startat både powerplay och boxplay under sin tid i HV, just hans förmåga att vara bra åt båda hållen är något vi letat efter, kommenterar "Horndal" kontrakteringen till Borlänges hemsida.Vi hälsar Johan mycket varmt välkommen till Borlänge Hockey.