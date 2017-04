Första nyförvärvet i hamn

Borlänge Hockey kan annonsera ut Jacob Thor som första nyförvärvet inför säsongen 2017/2018

Efter flertalet förlängningar står det nu klart att Borlänge Hockey gör sitt första nyförvärv inför kommande säsong. Det är forwarden Jacob Thor som inte är helt obekant för Borlängepubliken då han representerade BHF i 2 matcher under säsongen 15/16 och som mötte Borlänge under denna säsong då Borlänge värvar Jacob från seriekonkurrenten Kumla.



Jacob är en 20 årig forward från Nor i Värmland som gått hockeygymnasiet i Leksand och spelat där i såväl J-18 som J-20 och även hunnit med 5 a-lagsmatcher med Leksand när de spelade i Allsvenskan.



Jacob är en liten forward som är allround. Under säsongen i Kumla blev det 39 framträdanden och då stod Jacob för 8 mål och 19 assist.



Jacob är en spelare som varit öppen för spel i BHF tidigare men då truppen redan då var relativt full blev det 1 år i Kumla innan han nu är klar för BHF och kommer i vinter att bära siffra nummer #64.



Vi hälsar Jacob varmt välkommen till Borlänge Hockey!

0 KOMMENTARER 172 VISNINGAR 0 KOMMENTARER172 VISNINGAR BEPPA

2017-04-07 14:39:42

ANNONS:

Fler artiklar om Borlänge

Borlänge

2017-04-07 14:39:42

Borlänge

2017-04-06 09:26:35

Borlänge

2017-04-03 16:16:42

Borlänge

2017-03-29 20:45:23

Borlänge

2017-03-25 21:58:15

Borlänge

2017-03-17 19:08:54

Borlänge

2017-03-04 20:32:22

Borlänge

2017-03-03 21:48:29

Borlänge

2017-03-01 10:28:00

Borlänge

2017-03-01 10:27:08

ANNONS:

Borlänge Hockey kan annonsera ut Jacob Thor som första nyförvärvet inför säsongen 2017/2018Borlänge Hockey kan annonsera 2 förlänger till för kommande säsongBorlänge Hockey fortsätter att sätta sin trupp 2017/2018 och i dagarna blev det 2 nya förlängningarBorlänge Hockey får se sig om efter en ny huvudtränare inför nästkommande säsong2 raka matcher till förlängning och 2 raka förluster innebär att säsongen dessvärre är över för Borlänge HockeyBorlänge Hockey måste nu vinna 2 raka matcher i helgen borta mot Kallinge/Ronneby för att säsongen skall förlängasNu startar det riktiga allvaret när play-off startar igång mot Hockeyallsvenskan