Inför Borlänge - Kallinge/Ronneby

Borlänge Hockey tar emot Kallinge/Ronneby i sista matchen av AllEttan Södra

I den förra omgången säkrade Borlänge Hockey spel i play-off som inleds i nästa vecka.Detta stod klart efter en imponerande bortaseger mot serietrean Mariestad med 0-3 samtidigt som laget man tampades emot Lindlöven fick se sig besegrade mot Borlänges motståndare i morgon Kallinge/Ronneby.Så nu återstår det alltså bara 1 match för Borlänge innan play-offspelet drar igång nästa vecka. Lottningen till det drar igång på måndag (se den här: http://www.hockeyettan.se/ Morgondagens besökare kommer från Blekinge och heter Kallinge/Ronneby. Ett lag som Borlänge mötte den 22a januari och då förlorade man med 5-1 efter att ha gjort en svag match rakt igenom.Efter det har Borlänge spelat upp sig rejält och det kommer nog bli en helt annan matchbild i morgon.Kallinge ligger på en 4e plats i tabellen och har en sista chans att nå 3e platsen vilket skulle innebära spel i play-off 2 istället för att gå in i den första rundan. Men då krävs det seger samtidigt som man får hjälp av Lindlöven som behöver besegra Mariestad på bortais.Gästerna har gjort 41 mål framåt och släppt in 42 mål bakåt. Man har det tungt i både powerplay och boxplay där man ligger näst sist. Så man föredrar spelet i 5 mot 5.Borlänge går för 3 poäng och för en bra känsla in i play-offspelet och kul med en lördagsmatch i Borlänge ishall och förhoppningsvis kommer det också lite folk.Matchen spelas i morgon lördag med nepsläpp 16:00 i Borlänge ishall.Kan ni inte se matchen live så köper ni hem den här: https://borlangehf.solidtango.com/live/hockeyettan-sodra-16-17-borlange-hf-ik