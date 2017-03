Inför Borlänge - Kallinge/Ronneby Play-Off 1:1

Nu startar det riktiga allvaret när play-off startar igång mot Hockeyallsvenskan

Gyllene rinken bjuder upp till slutspelskänsla när play-off 1 mot Hockeyallsvenskan startar igång på torsdagskvällen och Borlänge Hockey tar emot Kallinge/Ronneby på hemmaplan i den första matchen i bäst av 3.Lagen möttes så sent som i lördags i den sista AllEttanmatchen och där drog hemmalaget Borlänge det längsta strået när lagets poängkung avgjorde i förlängningen.Nu väntar alltså play-off 1 som är det första steget mot den allsvenska kvalserien där Borlänge lyckades ifjol med att ta sig till.Första mötet mot Kallinge/Ronneby i den gyllene rinken spelas i morgon kväll och nu börjar de roliga matcherna med vinna/försvinna känslan där man spelar i bäst av 3.Borlänge inleder alltså hemma och vid en seger där kan man sätta ordentlig press på Kallinge som sedan har hemmaplansfördel med hemmamatch på lördag och eventuellt en avgörande på hemmaplan under söndagen om inte något av lagen har vunnit 2 raka matcher.Lagen har alltså mötts 2 gånger hittils under säsongen med en varsinn seger. 5-1 till Kallinge i deras hemmaborg och nu senast 3-2 till Borlänge i hemmaborgen efter förlängning. Borlänge har också sedan första förlusten spelat upp sig rejält och avslutade den andra halvan av AllEttan på ett betdligt bättre sätt och man har skrälläge mot Kallinge som kommer att stå som favoriter.Lite statistik mellan lagen i AllEttan.målskillnad KRIF 43-45målskillnad Borlänge 46-54bäste poängplockareBorlänge: Nils Eriksson 18 matcher 9 mål 13 assistKRIF: Hampus Olsson 18 matcher 6 mål 8 assistmålvakter:Borlänge: Tobias Sanberg 3,05 insläppta per match, 89,77% räddningsprocentMarcus Hellgren Smed 2,79 insläppta per match 91.78% räddningsprocentKRIF: Robin Jensen 2.18 insläppta per match, 93.01% räddningsprocentIsak Edman 3.47 insläppta per match, 86.96% räddningsprocentPowerplay: Borlänge 14.93% Boxplay: Borlänge 81.82%Powerplay KRIF: 11.67% Boxplay: KRIF 80%Klockan 19:00 i morgon kväll torsdagen den 2/3 släpps pucken i det första mötet i bäst av 3 i Borlänge ishall och då förväntas många Borlängebor dyka upp för att hejja fram krigarna till en seger. Så ta med er vänner och bekanta samt familj och se en spännande match mellan 2 jämna lag i kampen om att nå framgång mot Hockeyallsvenskan.För KRIF supportrar som inte vill åka 60 mil så får ni självklart se matchen om ni köper hem den via länken här: https://borlangehf.solidtango.com/live/hockeyettan-sodra-16-17-play-off-borlange-hf-kallinge-ronneby-if