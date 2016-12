Får vi se Borlänge ta en seger i hemmapremiären?

Inför Borlänge - Kumla

Dags för hemmapremiär i AllEttan då Kumla kommer på besök till Borlänge ishall

Efter premiärförlusten borta mot Nybro så anlände Borlänge hem igen under onsdagen för att ikväll ta sig an Kumla HC på hemmais.



Ett gästande Kumla som i sin premiäromgång förlorade derbyt hemma mot Lindlöven med 2-3 efter straffar trots ett stort skottövertag.



Borlänge förlorade alltså premiären borta mot Nybro med 2-1 och såg inte alls ut som de gjort under grundserien. Segt och slarvigt samtidigt som hemmalaget Nybro satte hög press och stressade Borlänge och som inte fick ut motmedlet som gjorde att man kunde göra mål.



Nu väntar alltså hemmapremiär och chansen att studsa tillbaka och ta hem en viktig seger. Det är förvisso en lång serie med dubbelmöten mot alla 9 lagen men det gäller att vara med från start och plocka segrar för att kunna vara med och tampas så högt upp som möjligt i serien.



3 spelare saknades i laget under matchen mot Nybro och det är osäkert om det kommer någon tillbaka och om någon fler spelare saknas inför kvällens match då det är lite sjukdomar som går.



Matchen startar igång 19:00 ikväll i Borlänge ishall. I grundseriepremiären hade Borlänge närmare 1200 åskådare och nu när AllEttan drar igång hoppas vi på mer intresse och att så många som möjligt kommer ner till hallen. Gör det du också!

