Inför Borlänge - Mariestad

Borlänge Hockey siktar på seger när Mariestad kommer på besök

Efter att ha inlett AllEttan Södra med 4 förluster på de 6 första matcherna så är det en lite måstematch för Borlänge Hockey under onsdagen när Mariestad BoIS kommer på besök till Borlänge ishall.Man har redan halkat efter lite i tabellen för att nå topp 3 och har bara 1 poäng ner till 9e platsen som innebär missad play-off. Samtidigt så är det 4 lag inom 4 poäng mellan plats 6 och 9 så det är många viktiga matcher framöver.Först ut för Borlänge att försöka rå sig på är skaraborgslaget Mariestad BoIS. Ett lag som Borlänge besegrat i båda mötena under grundserien där bl.a. hemmamatchen var speciell med tanke på "BHF mot cancer" där hemmalaget spelade i sina rosa tröjor.Gästande Mariestad har inlett säsongen bra och ligger på en 4e plats efter att ha 4 segrar och 3 förluster. Man har 13 poäng mot Borlänges 6. Man har även bra form med 2 raka 5-2 vinster hemma i Katrinhallen.Poängkungen från grundserien Douglas Lögdal har fortsatt att producera även under AllEttan och gjort 9 poäng på 7 matcher vilket innebär toppen i den interna poängligan.Borlänges bäste poängplockare såhär långt är Nils Eriksson som stått för 5 mål och 1 assist.Det som varit lite av Borlänges bekymmer såhär långt är att man tappat i den 3e perioden vilket tidigare var lagets starkaste del. Man har samtidigt släppt in betydligt fler mål i snitt än vad man gjorde tidigare.Men nu kan förhoppningsvis spärrarna släppa lite och att man hittar tillbaka till sitt spel och att man börjar ta poängen. Det bevisade man senast i Kristianstad när man längre var nära att skrälla.Matchen startar klockan 19:00 i morgon onsdagen den 18/1 i Borlänge ishall. Kom ner och stöd killarna och förhoppningsvis se 3 inkasserade poäng.Hejjar du Mariestad och inte tänker åka upp (förhoppningsvis tar sig Borlängebor och supportrar till hallen) så går den att köpa hem via denna länk: