Kan 1 veckas uppehåll ha gjort gott för BHF och kan laget börja klättra i tabellen nu när andra halvan skall spelas?

Inför Borlänge - Nybro

Andra halvan av AllEttan Södra drar igång på söndagen

Halva serien är alltså spelad och på söndag startar den om på nytt när Borlänge Hockey tar emot Nybro på hemmaplan. Ett lag som man i premiären av AllEttan förlorade mot i en tillknäppt tillställning med 2-1 på bortais.



Lagen har börjar helt olika såhär långt när halva serien är spelad. Nybro har gjort det över många förväntningar och placerar sig med sina 16 poäng på en finfin 4e plats. Däremot så har Borlänge gått kräftgång och inte alls lyckats såhär långt i AllEttan och endast vunnit 2 matcher av de första 9 och ligger näst sist. Man har dragits mycket med skador och sjukdomar vilket gjort att man saknat kontinutet. Men som alla spelade och ledare säger, så skall det inte spela någon roll egentligen då det drabbar alla lag. Finns därför inget att skylla på utan det har satt sig i huvudet.



Nu kan man alltså försöka glömma den första halvan av serien och ställa sig in på en andra halva och försöka göra den på abslolut bästa sätt.



Och först ut är alltså Nybro. Nybro har imponerat såhär långt, speciellt på hemmaplan där man hittils är obesegrade under ordinarie tid. I förra omgången besegrade man dessutom Troja/Ljungy med 2-1 på hemmais och är det lag som släppt in 3e minst mål i serien.



Borlänge har gjort näst minst och släppt in näst flest mål i serien såhär långt och har tagit sina 2 segrar på hemmais i början av serien.



Om man skall haka på lagen ovanför och störa dem för att nå play-off plats så behöver segrarna komma. Kan detta uppehåll ha fått laget att gå in i en bättre avslutning? Det återstår att se.



För på söndag klockan 16:00 startar matchen mot Nybro i Borlänge ishall och då hoppas vi att så många som möjligt kommer och stöttar laget till att försöka ta hem 3 friska pinnar.





2017-01-27 19:17:42

