Kapten Elfsberg satte 2 mål i senaste hemmamatchen mot Skövde. Kan historien upprepa sig?

Inför Borlänge - Skövde

Borlänge Hockey spelar kvällsmatch en söndag i en viktig hemmamatch

Efter en fin skalp på hemmaplan mot Nybro där Borlänge Hockey vann med 3-0 så var förhoppningarna stora inför mötet mot Kumla. Dock så fick man bara med sig 1 poäng i bortamötet och mötet mot överraskningslaget Skövde IK kan därför bli oerhört viktig inför slutspurten.



Skövde ja, som kom in som sista laget in i Allettan från Borlänges grundserie började med 2 raka förluster men efter segern mot just Borlänge på hemmaplan vände allt för laget och det bottentippade unga gänget har överraskat på alla och ligger med sina 17 poäng på en 5e plats i tabellen.



I den senaste matchen körde man över Lindlöven med 7-2 hemma i Billingehov. Man har också besegrat lag som Nybro och Mariestad. Man framförallt har man visat styrka i 3e perioden där man flera gånger vänt matchen. Precis som man gjorde i förra mötet lagen emellan i Skövdes hemmaborg. 0-2 till Borlänge blev till slut 3-2 till Skövde.



För hemmalaget Borlänge är det nu alla de sista 7 matcherna riktigt viktiga att ta poäng i för att laget ska nå play-off. Man har 2 och 3 poäng upp till lag 7 och 8.



Matchen i Borlänge ishall på söndag startar 18:30 och inte 16:00 som det brukar vara. Varmt välkomna till Borlänge ishall.

0 KOMMENTARER 109 VISNINGAR 0 KOMMENTARER109 VISNINGAR BEPPA

2017-02-04 07:26:13

