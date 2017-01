Inför Borlänge - Vimmerby

Borlänge tar emot Vimmerby i en väldigt viktig match

Det är ett tight spelschema nu med 3 matcher på 5 dagar. 2 dagar har gått efter förlusten mot Skövde när Borlänge Hockey idag tar emot gästande Vimmerby HC.Vimmerby som blir ett nytt lag för Borlänge Hockey att möta under säsongen kommer precis som Borlänge till spel med 1 seger och 2 förluster på de 3 inledande matcherna och innehåller platsen efter Borlänge på sämre målskillnad.De tog i den senaste matchen sin första seger när man besegrade Lindlöven på hemmaplan med 4-3. I grundserien tog man sig till AllEttan genom att ta en 3e plats i tabellen. I laget finns förra årets BHF målvakt Viktor Kokman samt Borlängebördige Kalle Östman som i laget är bästa poängplockare på 4 poäng på de 3 inledande matcherna.Det är på förhand en väldigt viktig match för båda lagen då man står på 3 poäng och med totalt 18 omgångar så behöver poängen trilla in nu om man vill vara med i racet om att nå topp 3. En såkallad sexpoängsmatch står för dörren.Då det är röd dag idag så spelas matchen klockan 16:00 i Borlänge ishall. Om man inte har någon möjlighet att ta sig ner nu när det börjar hetta till så sänds matchen och går att köpa hem via denna länk: https://borlangehf.solidtango.com/live/hockeyettan-sodra-16-17-borlange-hf-vimmerby-hc