Inför Kallinge/Ronneby - Borlänge

Sista mötet innan halva rundan är spelad väntar Borlänge då man åker till Ronneby

Borlänge Hockey åkte tidigt i morse ca 60mil neråt landet till Ronneby för att ta sig an hemmalaget Kallinge/Ronneby. Laget är det sista man möter innan serien börjar om på nytt och halva serien då alltså är spelad.Hemmalaget KRIF som de kallas har inlett AllEttan med att plocka hem 3 segrar och 5 förluster på det. Man placerar sig med sina 10 inspelade poäng på en 6e plats i tabellen. Man tog i den senaste matchen en oerhört viktig bortaseger mot Lindlöven med 0-1 och har därmed tagit mer poäng på bortais än på hemmais. Men i grundserien var man starka hemma och besegrade bl.a serietvåan Kristianstad i seriens sista hemmamatch.I laget ser vi förra årets BHF spelare Carl Ericson som är en tongivande spelare i KRIF.Borlänge Hockey kommer till spel efter 4 raka förluster och parkerar på den näst sista platsen i tabellen. En rejäl missräkning med tanke på att man vann den västra serien före jul och var topptippade för många. Spelet har under perioder sett bra ut men över 60 minuter så har man inte fått spelet att fungera och allt som oftast har man raserat i en specifik period i matchen vilket har straffat sig mot de duktiga lag man möter nu.Även skador och sjukdomar har härjat friskt i laget sedan AllEttanstarten så man har inte riktigt fått ihop kontinutet. Kanske är det dags för Borlänge nu att vända trenden om man skall kunna haka på play-off platserna innan det tåget redan gått. Det är dock 9 matcher kvar av serien så det finns en hel del poäng att kämpa om men poängen behöver börja trilla in nu menar tränare Jeff Jakobs.Matchen sänds och ni kan köpa den via denna länk: https://krif.solidtango.com/live/krif-hockey-vs-borlange-hf Annars följer ni den som vanligt live här: http://stats.swehockey.se/ScheduleAndResults/Live/7121 Matchen i morgon söndag i Soft Center Arena startar igång klockan 16:00.