Inför Kristianstad - Borlänge

Borlänge Hockeys längsta bortaresa står för dörren när man i eftermiddag möter Kristianstad

Med 2 raka förluster i bagaget åkte Borlänge Hockey under fredagsmorgonen ner ca 60 mil neråt landet för en riktigt tuff bortamatch mot skåningarna Kristianstads IK.Ett lag som inlett säsongen med 6 raka segrar varav 2 av dem kommit efter förlängning eller straffar. I och med dessa segrar ligger man på 16 poäng av 18 möjliga och innehar 2a platsen i tabellen efter Troja/Ljungby som tagit 1 pinne mer. 28 mål framåt har det blivit och endast 8 insläppta har det blivit. I den senaste matchen besegrade man Vimmerby med 5-1 på hemmaplan.I poängligan har man också tagit sig in i toppen. Hela 4 spelare av de 5 första i poängligan spelar i hemmalaget där Fredrik Hansson är bäst med 2 mål och 9 assist på de 6 inledande matcherna. Man ligger även näst bäst i powerplayligan men däremot sist i boxplay, så det kanske där Borlänges chans finns att sno med sig poäng.Borlänge som inte riktigt fått spelet att stämma i inledningen av AllEttan och bara fått med sig 6 poäng hittills. 2 raka förluster i bagaget och en 8e plats i tabellen hittills. Läge att skrälla idag och börja få igång spelet?I den senaste matchen mot Lindlöven hade man spelet och kunde inför den sista perioden mycket väl ha lett matchen men istället kom 3 snabba mål för gästerna som gjorde att Borlänge dessvärre fick se sig besegrade.Matchen spelas klockan 16:00 och den sänds så den går att köpa hem via denna länk: https://kristianstadik.solidtango.com/live/kristianstads-ik-borlange-hf