Inför Kumla - Borlänge

Borlänge Hockey åker ner till Närke för bottenmöte mot Kumla med oerhört viktiga poäng på spel för båda lagen

Efter 5 poänglösa matcher tog till slut Borlänge Hockey hem en seger när omstarten av AllEttan drog igång. Nybro nollade man på hemmaplan i söndags och tog en oerhört viktig 3 poängare vilket gör att man nu har häng på lagen på play-offplats. Men kan man också fortsätta ta segrar och skall den börja ikväll i Kumla?Ja för det är nämligen Borlänges motståndare idag. Ett Kumla som inledde AllEttan med 9 raka förluster innan man i den senaste matchen lyckades bärga 2 poäng mot Lindlöven. Man tappade dock en 4-1 ledning till 4-4 innan man tog bonuspoängen men det var ett ordentligt steg framåt. Man har med sina 4 poäng kniven mot strupen i resten av AllEttan och behöver rada upp segrar för att komma upp till play-offplats. Det tighta försvar som man varit så kända för under ett par säsonger nu har sviktat men man går precis som Borlänge in med allt att vinna resten av serien.När lagen möttes i Borlänge ishall i omgång 2 vann Borlänge med 4-1 men segern satt då långt inne. Först med ca 8 minuter kvar och resten av matchen lyckades Borlänge dra ifrån och vinna. Så det blir nog en tight match även idag.Borlänge som kom till spel i förra matchen med 4 spelare borta p.g.a. skada väntas ställa upp med samma manskap även till dagens match. Man ligger 9a med 3 poäng upp till åttondeplacerade Lindlöven. Så en seger till för BHF vore behövligt.Som tränare Jeff Jakobs sa efter förra matchen så såg man den andra halvan som en omstart där man skulle hitta sitt vinnande spel som man hade i grundserien och fortsätta att rida på vågen nu efter senaste segern.För er som inte tänker åka de ca 18 milen neråt landet för att se våra krigare så går matchen att köpa hem för 99:- med start klockan 19:00 ikväll via denna länk: https://kumlahc.solidtango.com/live/kumla-hc-vs-borlange-hf Annars följer ni den live som vanligt via: http://stats.swehockey.se/ScheduleAndResults/Live/7121