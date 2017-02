Inför Lindlöven - Borlänge

Borlänge spelar ikväll kanske en av säsongens viktigaste matcher

Det börjar dra ihop sig i AllEttorna och fortsättningsserierna nu när vi är halvvägs in i februari (vabruari). Endast 4 matcher återstår den av den södra AllEttan där Borlänge Hockey huserar och ikväll spelas omgång 15 av 18 och Borlänge Hockey åker då till Närke för att ta sig an Dick Ahlströms gamla gäng Lindlöven.



Ett lag som Borlängepubliken är vana vid att se då man huserat i samma serie i ett x antal år nu och Lindlöven som för första gången nått AllEttan.



Och det är en oerhört viktig match som står på spel för båda lagen som jagar den sista platsen som ger play-off. Gästande Borlänge har just nu den 8e och sista platsen med 1 poäng tillgodo på hemmalaget Lindlöven. Borlänge har dessutom bättre målskillnad än närkingarna.



Senast lagen möttes i AllEttan var när Lindlöven besegrade Borlänge med 3-4 på bortais. Senast lagen möttes i Lindehov i grundserien vann Borlänge med 2-8 och i seriepremiären i Borlänge ishall vann Lindlöven efter straffar. Så Lindlöven har 2-1 i matcher hittils under säsongen.



Lagen har 2 raka förluster med sig i bagaget. Lindlöven har 2 raka 2-7 nederlag medan Borlänge har 2 uddamålsförluster.



Spelet för Borlänge har börjat satt sig mer och mer. Man hade varit välförtjänta av poäng i de 2 senaste matcherna men har inte haft studsarna med sig. Lindlöven som inledde AllEttan bra har gått desto tyngre på slutet och har bara 1 poäng på de 5 senaste matcherna men lär vara heltaggade inför dagens batalj då play-offplatsen står på spel.



Bäste poängplockare i vardera lag är Nils Eriksson i Borlänge med 6 mål och 10 assist på 14 matcher medan hemmalagets Max Lalander ligger 1a i deras interna poängliga med 6 mål och 4 assist på 14 matcher.



Matchen spelas i Lindehov ikväll med 19:00 som nedsläpp. Följ den live via: http://stats.swehockey.se/ScheduleAndResults/Live/7121



Eller så åker ni ner till Lindesberg för att kolla in laget eller köper hem matchen här: https://lindloven.solidtango.com/live/lindlovens-if-vs-borlange-hf-15-feb-kl-19-00