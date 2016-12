Inför Nybro - Borlänge

AllEttan Södra startar igång och Borlänge tar sig an Nybro på bortaplan i premiäromgången

Ny serie med 12 lag. AllEttan Södra där Borlänge samt de 4 övriga lagen från Borlänges Västra serie som tog sig vidare till AllEttan slår sig ihop med topp 5 från den södra grundserien startar igång i morgon kväll.Första motståndare för Borlänge Hockey blir Nybro Vikings IF. Borlänge som redan idag åkte ner till Nybro för att vara beredda inför morgondagens AllEttanpremiär.Nybro som i sin grundserie hamnade på en 4e plats. En plats man fick kämpa hårt för då det till slut var oerhört jämnt kring strecket.Nu grejjade man alltså AllEttan och siktar på att nå topp 8 vilket ger plats i play-off.I grundserien tog man 35 poäng, stod för 58 mål framåt och 51 mål bakåt. Ett jämnt lag som spelar lika bra hemma som borta, vilket visar på poängskörden 18 poäng (hemma) 17 (borta). Man var samtidigt laget som var näst mest effektivt i målskyttet sett till antalet skott. Man var också näst bäst i serien gällande boxplay. Bästa poängplockare i laget var Kim Tallberg och Viktor Bolin som stod för 17 poäng vardera. Man har även 2 duktiga målvakter som hade höga siffror i räddningsprocenten.Borlänge då som vann sin serie och tog 57 poäng av 66 möjliga var tidigt klara för avancemang och hade också rätt tidigt säkrat seriesegern under grundserien. Nu väntar alltså spel mot 5 nya lag och laget har precis som Nybro målstättning att nå topp 8. Mycket folk ute bland media ser också Borlänge som ett av de topptippade lagen att kunna vinna AllEttan eller vara topp 3. 101 gjorda mål blev det till slut och endast 43 insläppta. Bäste poängplockare i laget blev hemmasonen Marcus Andersson som även passade på att ta poäng, mål och assistrekorden i klubben under säsongen.Nu börjar det roliga som vissa säger med tryck på matcherna och det börjar gälla mer och mer. Det är förhoppningsvis också nu publiken börjar strömma in mer och i Nybro lär det bli rätt bra tryck då de snittar över 1000 personer per match.Då det är ca 50 mil ner till Nybro så kommer det förmodligen bli ont om Borlängesupportrar så för er som ändå vill kunna se matchen så går den att köpa hem via denna länk: https://vikings.solidtango.com/live/nybro-vikings-borlange-27-12-19-00 Annars följer ni den live via http://stats.swehockey.se/ScheduleAndResults/Live/7121 Matchen i Liljas Arena startar igång i morgon tisdag med matchstart kl 19:00