Inför Vimmerby - Borlänge

En riktig 6 poängsmatch spelar Borlänge Hockey ikväll borta mot Vimmerby

Efter segern senast hemma mot Skövde tog sig Borlänge upp på plats 8 i tabellen vilken är den sista platsen som ger spel i play-off som inleds i början av mars.Ikväll spelar man en ny viktig match där man möter Vimmerby på bortais. Ett hemmalag som innehar platsen ovanför Borlänge och med 3 poäng fler än dalalaget vilket gör att det blir en såkallad sexpoängsmatch där Vimmerby har chans att dryga ut samtidigt som Borlänge har chans att knappa in helt.Det är också 2 lag som sakta men säkert har börjat hitta formen efter att ha inlett AllEttan något trevande. Vimmerby stod i den senaste omgången för en riktig genomkörare i den sista akten borta mot Lindlöven då man gick från 1-1 till seger med 1-5. Samma siffror blev det för Borlänges favör i hemmamötet mot Skövde i söndags kväll.Lagen möttes i den 4e omgången i Borlänge ishall då Borlänge gick segrande ur den striden med 4-2.I Vimmerby finns bl.a förra årets BHF målvakt Viktor Kokman samt Borlängesonen Kalle Östman som för övrigt leder den interna poängligan i laget med 6 mål och 6 assist på 12 matcher. Detsamma gäller Borlänges Nils Eriksson som har samma poängkörd och leder BHF´s interna poängligan.För er som vill se matchen så sänder Vimmerby matchen och går att köpa hem för 129:- via denna länk: https://vimmerbyhockey.solidtango.com/live/vimmerby-hockey-vs-borlange-hf Annars följer ni den live via: http://stats.swehockey.se/ScheduleAndResults/Live/7121 Nedsläpp ikväll 19:00 i Vimmerby ishall.