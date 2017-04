Erik Pers förlänger sitt kontrakt och så även Joel Källström Englund

Joel Källström Englund samt Erik Pers förlänger sina kontrakt

Borlänge Hockey kan annonsera 2 förlänger till för kommande säsong

Borlänge Hockey fortsätter att skapa ett lag tidigt inför nästa säsong när man i dagarna kan meddela att man förlängt med ytterligare 2 spelare inför nästa säsong. Det handlar om forwardsduon Joel Källström Englund och Erik Pers.



Joel går in på sin 3e säsong i BHF och tog ett bra kliv förra säsongen när han visade prov på ett mer direkt spel samtidigt som han är en riktigt jobbig spelare att möta. Joel går alltid in 100% och gjorde under säsongen 18 poäng på 35 matcher.



Erik börjar nu bli en veteran i BHF när han går in i sin 4e säsong i klubben och den assisterande kaptenen slog till med ett rejält poängbästa säsongen som var när han stod för 25 poäng på 42 matcher och visade framförallt innan jul att han tagit kliv i sin utveckling.



Sedan kan även Borlänge Hockey annonera ut att 2 spelare väljer att inte förnya sina kontrakt med Borlänge och det är den hårdskjutande backen Dick Ahlström samt hans backkollega Pontus Broeng. Man har även meddelat forwarden Viktor Ehn att man inte tänker förnya dennes kontrakt.



Vi tackar dessa herrar för de fina åren i BHF och önskar dem väl lycka i framtiden.

0 KOMMENTARER 114 VISNINGAR 0 KOMMENTARER114 VISNINGAR BEPPA

2017-04-03 16:16:42

ANNONS:

Fler artiklar om Borlänge

Borlänge

2017-04-03 16:16:42

Borlänge

2017-03-29 20:45:23

Borlänge

2017-03-25 21:58:15

Borlänge

2017-03-17 19:08:54

Borlänge

2017-03-04 20:32:22

Borlänge

2017-03-03 21:48:29

Borlänge

2017-03-01 10:28:00

Borlänge

2017-03-01 10:27:08

Borlänge

2017-02-27 12:24:02

Borlänge

2017-02-26 11:41:36

ANNONS:

Borlänge Hockey kan annonsera 2 förlänger till för kommande säsongBorlänge Hockey fortsätter att sätta sin trupp 2017/2018 och i dagarna blev det 2 nya förlängningarBorlänge Hockey får se sig om efter en ny huvudtränare inför nästkommande säsong2 raka matcher till förlängning och 2 raka förluster innebär att säsongen dessvärre är över för Borlänge HockeyBorlänge Hockey måste nu vinna 2 raka matcher i helgen borta mot Kallinge/Ronneby för att säsongen skall förlängasNu startar det riktiga allvaret när play-off startar igång mot HockeyallsvenskanPlay-off 1 startar på torsdag och då spelar Borlänge mot Kallinge/Ronneby