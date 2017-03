Poängkungen stannar och får även med sig en till hemmason i Filip Hedin

Mackan och Hedin förlänger

Borlänge Hockey fortsätter att sätta sin trupp 2017/2018 och i dagarna blev det 2 nya förlängningar

Mats "Horndal" Johansson ligger inte på latsidan när det gäller att kontraktera spelare för ytterligare en säsong då vi i dagarna fått 2 nya förlängningar för Borlänge Hockey till nästkommande säsong.



Och det är 2 hemmasöner med stort BHF hjärta som signat på för ett nytt kontrakt.



Den ene är Borlänge Hockeys poängkung Marcus "Mackan" Andersson som går in i sin 10e säsong i klubben. Först väntar dock en operation för "Mackan" som under säsongen hade problem med en höft. Därefter väntar det rehab ett par månader så det blir nog inte något spel i början av säsongen utan Mackan kommer att göra klart sin rehab fullt innan han är redo för spel. Till lagets hemsida säger Mackan att både han och hela föreningen är motiverade för en ny säsong och stor revanschlusta finns efter uttåget i play-off 1.



Den andre är slitvargen Filip Hedin som går in i sin 3e a-lagssäsong. Filip som gått genom flera årskullar i föreningen är en spelare som gör jobbet i det tysta. En hårt jobbande forward som alltid går in till 100%.

- Det känns bra att få fortsätta i klubben, säsongen slutade tidigare än vi hoppades på och det var tråkigt så klart. Vi får ta lärdom av det, fortsätta med det som fungerade bra och gå vidare mot nya utmaningar, säger Hedin om valet att stanna i BHF till BHF´s hemsida.



2017-03-29

