Nisse Eriksson gjorde Borlänges enda mål

Matchstraff sänkte Borlänges chanser mot Kristianstad

Borlänge Hockey var länge med i matchen borta mot Kristianstad men hemmalaget tog 3 poängen efter att ha avgjort i slutakten

Det var på förhand en väldigt tuff uppgift som Borlänge Hockey hade framför sig under lördagseftermiddagen då man skulle ta sig an obesegrade Kristianstad på bortais. Förutom att formen inte funnits för Borlänge under AllEttan så blev det inte bättre att hela 6 spelare tvingades lämna återbud till matchen p.g.a sjukdom eller skada. Ett glädjeämne var dock att Marcus Linderborg var tillbaka i BHF tröjan efter ett 3 månades långt skadofrånvaro.



Matchen:



Hemmalaget inledde matchen piggast men fick mest ta skott utifrån där Marcus Hellgren Smed i Borlänges kasse fick fri sikt. Tempot var förvånansvärt lågt och det verkade passa Borlänge för dagen.



Borlänge hade också sina lägen och Lars Eriksson träffade virket från nära håll.



Men hemmalaget skulle dock få in en ledningspuck innan perioden var till ända. Efter en rörig situation framför Hellgren kunde pucken till slut nå fram till Acke Ringström som gav hemmalaget ledningen med 51 sekunder kvar av perioden.



skott 15-9



Den andra perioden började med att Borlänge tidigt fick en utvisning 2+2 och 4 minuters boxplay. Detta klarade man av galant och därefter tog man över tillställningen.



Man radade upp chans på chans och till slut så fick man också in en kvittering. I sitt andra powerplay för dagen kunde Lars Eriksson hitta fram till brorsan Nils som med ett distinkt dragskott hittade krysset bakom hemmamålvakten Joel Gistedt.



skott 5-9



Borlänge inledde också den tredje perioden piggast och hade bl.a en puck som dansade på mållinjen där undertecknad först jublade för mål.



Med ca 10 minuter spelade i den tredje akten så hade Borlänge haft det mesta av spelet men därefter vände det över till hemmalaget. Man fick 2 riktigt långa anfall på raken som tröttade ut gästerna och till slut skulle man få utdelning men först efter en styrning som helt ställde Hellgren i målet och 2-1 av Thom Flodqvist. Bytet efter så förstördes Borlänges chanser att kunna nå poäng.



Lars Eriksson satte in en tackling på en hemmaspelare och domare André Hiljanen gav Lasse ett matchstraff och 5 minuters boxplay väntade de sista 7 minuterna. Det tog bara ett par sekunder så satt 3-1 bakom Hellgren.



3 minuter senare så kom också 4-1. Nils Eriksson drog sedan på sig en utvisning och Borlänge avslutade matchen i numerärt underläge igen och hemmaspelarna kontrollerade det hela bara tills slutsignalen löd.



skott 17-5



skott totalt 37-23

utvisningar Kristianstad 3x2 Borlänge 3x2, 1x5, 1x20

domare André Hiljanen





I 50 minuter spelade Borlänge Hockey väldigt bra och var nästan välförtjänta av att ta poäng mot topplaget Kristianstad. Men ett matchstraff sänkte alltså Borlänges chanser att ta poäng och hade man fått utdelning där i början av den tredje perioden hade det möjligen sett annorlunda ut.



Hemmalaget Kristianstad var dock tunga och fick många långa spelsekvenser högt upp i banan och man tröttnade till slut ut Borlänge och vann med 4-1.



Detta var Borlänges 3e raka förlust och man ligger kvar på den 8e och sista platsen till Play-off med 7 matcher spelade.



Härnäst väntar Mariestad BoIS på hemmais under onsdag kväll.

2017-01-15 18:27:35

