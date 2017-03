Oerhört tung förlust i första play-off matchen för Borlänge Hockey

Borlänge Hockey måste nu vinna 2 raka matcher i helgen borta mot Kallinge/Ronneby för att säsongen skall förlängas

Så har allvaret börjat. Play-off 1 och första steget mot den allsvenska kvalserien. Borlänge som hamnade på 8e plats i AllEttan blev valda av Kallinge/Ronneby och fick inleda på hemmaplan i bäst av 3 matcher. Och trots att man skapade fler bra lägen och var det spelförande laget fick hemmapubliken uppleva en tuff förlust efter förlängning.Matchen:En väldigt avvaktande inledning präglade nästan hela matchen där ingen av lagen till en början ville gå bort sig.Borlänge förde spelet men gästerna stack upp med lite halvfarliga chanser som tvingade Sandberg till att få arbeta längst bak i kassen.Domare Mccarthy plockade gärna hemmaspelare i den första perioden och Borlänge fick spela 3 boxplay men klarade dessa med bravur och 0-0 var ställningen efter 20 spelade minuter.skott 9-6Gästerna inledde den andra akten betydligt piggare och skapade första minuten 2 frilägen som Sandberg motade.När Sandberg sedan blev överlistad med en backhand hade han ribban till hjälp och 0-0 stod sig.Borlänge fick ett powerplay efter 13.11 och då fick publiken se på en riktig pärla. Stora bössan laddades från blålinjen av Dick Ahlström och ingen hann reagera på monsterskottet som borrade upp sig i Jensens vänsta kryss och 1-0 till publikens jubel.Med sekunder kvar av perioden hade sedan Viktor Mårtensson ett jätteläge att öka på ledningen men skottet smet utanför.skott 9-73.14 in i slutperioden var det kvitterat efter att Jesper Synnelius skickat in en puck från blålinjen som Sandberg missbedömde och 1-1 var ett faktum.Borlänge försökte sedan attackera hårt för att ta ledningen igen och det öppnade ibland ytor bakåt men det hände inte så mycket farligheter åt något håll.Perioden drog snabbt iväg och i slutminuterna fick Marcus Andersson en gyllene chans att avgöra på passning från Nils Eriksson men även det skottet smet strax utanför. Nu skulle det vankas förlängning.skott 8-5Inom loppet av 50 sekunder i förlängningen radade Borlänge upp 3 klara målchanser. Det vassaste hade Lars Eriksson som på passning från Marcus Andersson sköt direkt men Jensen i gästernas kasse stod för en parad utan dess like.Istället för ett avgörande för hemmalaget fick Ronneby avgöra efter 6.02. En puck man kastade in framför mål hamnade hos Alexander Lunsjö som snurrade runt och fick in pucken bakom Sandberg och tog därmed ett järngrepp om att gå vidare till play-off 2.skott 5-3skott totalt 31-21utvisningar Borlänge 3x2 KRIF 3x2domare Thomas Mccarthypublik 673En tung och svidande förlust vilket nu innebär att säsongen redan i morgon kan vara över för Borlänge Hockey. Man har nu kniven mot strupen då man måste ta 2 raka segrar nere i Blekinge där KRIF är väldigt starka.Får man till effektiviteten som man saknade i gårdagens match så har man dock stora chanser att revanschera sig för förlusten. Skulle man ta en seger så spelas det en avgörande match i Ronneby på söndagen.Vill ni följa matchen så går ni in här: http://stats.swehockey.se/ScheduleAndResults/Live/7813 Vill ni istället kolla på matchen så köper ni hem den här: https://krif.solidtango.com/live/krif-hockey-vs-borlange-playoff