Spännande värre när Borlänge tog en oerhört viktig seger mot Lindlöven

I en av säsongens hittills viktigaste match vart det dramatik när Borlänge slog tillbaka Lindlöven på bortais

Förutsättningarna inför mötet mellan Lindlöven och Borlänge var att Lindlöven behövde vinna för att gå förbi, annars skulle Borlänge dryga ut inför avslutningen av AllEttan och den sista play-offplatsen. Borlänge kunde efter mycket om och men åka hem med 3 viktiga poäng i bagaget.Matchen:Det var ett bortalag som påmindes om Kumlamatchen för ett tag sen när man såg ut att sitta kvar i bussen i inledningen. Dåliga passningar och det kändes mellanmjölk på hela banan.Det syntes samtidigt att det var 2 lag som kände på varandra och som inte först ville göra bort sig.De första 12-13 minuterna var det ingen underhållande hockey men därefter höjdes spelet från lagen men man skapade aldrig några riktigt farliga lägen. Men hemmalaget skulle dock få ett ledningsmål till skänk när Borlänge gjorde ett dåligt uppspel som gjorde att Lindlöven kom i 2 mot 1 läge och förvaltade detta på bästa sätt med endast 13 sekunder kvar till pausvila.skott 6-7I den andra akten var det ett desto hungrigare Borlänge som tog tag i taktpinnen. Marcus Linderborg satte högsta fart genom mittzon, drog 2-3 spelare och lade in pucken mellan benen på hemmalagets målvakt Jonathan Frykholm och 1-1 efter 5.22.Knappt 2 minuter spelade visade Borlänge prov på klapp-klappspel när bröderna Eriksson lekte fram en passning till Mathias Wiklund som följt med upp i anfallet och avslutade snyggt fram till 1-2 och matchen var vänd. Lindlöven tog time-out efter målet men det hjälte föga.Av bara farten ökade kapten Patrick "Pata" Elfsberg på till 1-3 med ett rappt handledskott i bortre krysset.Hemmalaget fick dock kontakt omgående när Emil Ripstrand ostört fick kliva in i slottet och hittade luckan bakom Tobias Sandberg med en backhand.Hemmalaget kom nu in i en bra period och drygt 17 minuter in i perioden blev man tilldömd ett straffslag. Men Sandberg väntade ut skytten Ripstrand som fick till ett tamt avslut och Borlänge gick till pausvila med 2-3 ledning.skott 12-12Borlänge inledde den tredje akten i powerplay men fick inte utdelning. Därefter fick hemmalaget powerplay med samma utgång som gästerna.Men när Borlänge 12 minuter in i perioden fick powerplay igen stänkte Dick Ahlström in 2-4 efter en fin passning från Nisse Eriksson som därmed gjorde sitt 3e assist i matchen.Lindlöven plockade ut målvakten med 4 minuter kvar och detta gav resultat. Efter ett skott där klubban gick sönder lyckades man peta in returen och Ripstrand fick revansch för sin straffmiss och 3-4 med 2.40 kvar.Hemmalaget fick också en gyllene chans att kvittera men skottet tog i stolpen och Borlänge höll undan sin ledning och tog 3 viktiga poäng.skott 7-8skott totalt 25-27utvisningar Lindlöven 5x2 Borlänge 4x2domare Daniel ErikssonInte den mest välspelade matchen men dramatisk med många nervösa ansikten i Lindehov under onsdagskvällen. Efter att Borlänge under senare tid haft lite stolpe ut så fick man idag lite medstuds och kunde resa hem från Lindesberg med 3 oerhört viktiga poäng. Segern innebär att man drygar ut sitt försprång gentemot Lindlöven till 4 poäng och det återstår 3 matcher av AllEttan. Behåller man nu sin 8e plats så innebär det alltså play-off.Nu väntar hemmamatch igen då serietvåan Kristianstad gästar Borlänge ishall på söndag eftermiddag.