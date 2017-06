Hemmapubliken får se Borlänge göra hemmapremiär mot Lindlöven

Spelschemat för Borlänge Hockey i Hockeyettan Västra

Borlänge Hockey kommer att inleda säsongen 2017/2018 med hemmamatch mot Lindlövens IF. Man avslutar serien med bortamatch mot Kumla HC.



Nedan följer ni hela spelschemat:



Söndag, 17/9, 16.00, BHF - Lindlövens IF



Onsdag, 20/9, 19.00, Forshaga IF - BHF



Söndag, 24/9, 16.00, BHF - Mariestads BoIS



Fredag, 29/9, 19.00, BHF - Köpings HC



Måndag, 2/10, 19.00 VIK Västerås HK - BHF



Söndag, 8/10, 16.00, Surahammars IF - BHF



Onsdag, 11/10, 19.00, Enköpings SK - BHF



Söndag, 15/10, 16.00, BHF - IFK Arboga IK



Onsdag, 18/10, 19.00, Grums IK - BHF



Söndag, 22/10, 16.00, Skövde IK - BHF



Torsdag, 26/10, 19.00, BHF - Kumla HC Black Bulls



Söndag, 5/11, 16.00, Lindlövens IF - BHF



Onsdag, 8/11, 19.00 BHF - Forshaga IF



Söndag, 12/11, 16.00, Mariestads BoIS - BHF



Onsdag, 15/11, 19.00, BHF - VIK Västerås HK



Söndag, 19/11, 16.00, Köpings HC - BHF



Söndag, 26/11, 16.00, BHF - Surahammars IF



Torsdag, 30/11, 19.00, BHF - Enköpings SK



Söndag, 3/12, 16.00, IFK Arboga IK - BHF



Torsdag, 7/12, 19.00, BHF - Grums IK



Söndag, 10/12, 16.00, BHF - Skövde IK



Onsdag, 13/12, 19.00, Kumla HC Black Bulls - BHF

