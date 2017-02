Suddenseger för Borlänge i sista AllEttanmatchen

Borlänge Hockey besegrade Kallinge/Ronneby i AllEttan Södras sista match, nu väntar play-off 1 nästa vecka

Det var på förhand en match som inte betydde något men ändå betydde något för Borlänge Hockey. Man kunde inte ta sig högre upp i tabellen men ville ändå vinna för att få en bra känsla inför stundande play-off. Gästerna Kallinge/Ronneby hade en 3e plats på häng men föll istället ner till 5e efter förlusten.Matchen:Hemmalaget såg väldigt tafatta ut i inledningen av matchen och Tobias Sandberg sattes på prov omgående från gästerna med bl.a förre BHF spelaren Carl Ericson i laget.7.31 in i perioden tar så gästerna också ledningen rättvist sedan BHF gått bort sig i egen zon och stirrat för mycket puck så man glömde bort Alexander Lunsjö som gjorde 0-1.Efter målet spelade Borlänge upp sig och skapade en del lägen men gästernas målvakt Robin Jensen höll tätt.skott 10-9I mittakten startade även gästerna bättre men efter ca 5 minuter så tog BHF över rejält. Man parkerade länge i anfallzon men hamnade ofta på utsidan och lägena blev få.En som sedan stod för ett riktigt bra förarbete var Viktor Mårtensson som visade sin styrka när han vände bort sin back och serverade Viktor Ehn som till slut fick göra sitt första mål i AllEttan när han kvitterade till 1-1 med 1.21 kvar av perioden och helt jämnt inför slutakten.skott 11-7Gästerna fick en bra start efter ett dåligt försvarsspel av Borlänge när man återigen missade markering och Pontus Okerblad Westin kunde ge gästerna ledningen igen fram till 1-2.36 sekunder senare när gästerna hade en avvaktande utvisning gjorde Kasper Lindqvist en fräckis när han från ingen vinkel alls testade ett skott mot Jensen som smet in vid närmaste stolpen och det var kvitterat. Det var Kaspers andra mål i BHF denna säsong.Borlänge fortsatte att vara det förande laget men båda lagen spelade bra försvarsspel och inget av lagen lyckades avgöra under ordinarie tid så det skulle bli förlängning.skott 7-62.05 in i förlängningen avgjorde Nils Eriksson och gav sitt hemmalag bonuspoängen.skott 3-0skott totalt 31-22utvisningar Borlänge 3x2 Kallinge/Ronneby 4x2domare Thomas Mccarthypublik 220 (pinsamt av Borlängefolket)En match med mycket kamp men inte så mycket skönspel. En böljande hockey där Borlänge till slut visade vara sig det starkaste laget och vann välförtjänt. 2 raka segrar i ryggen nu när Play-Off 1 startar igång på torsdag nästa vecka. Vilka BHF får möta då återstår att se men de lag som kommer att få välja är i följande ordning: Väsby, Vimmerby, Piteå, KRIF, Nybro och Hudiksvall som då får välja mellan Tranås, Örnsköldsvik/Sollentuna, Kalix, Asplöven, Borlänge och Skövde. Valen kommer att göras klockan 12 på måndag i en livesändning som ni kan följa via hockeyettan.comBorlänge kommer inleda på hemmaplan under torsdag kväll för att sedan spela borta på lördag och eventuellt en avgörande match borta på söndagen.