I morgon är det bara 3 månader kvar till första träningsmatchen för Borlänge Hockey då man möter Lindlöven i ett dubbelmöte

Träningsmatcherna inför 2017/2018 klara

Borlänge inleder träningsmatcherna med dubbelmöte mot Lindlöven i mitten av augusti

Nu är det klart vilka som Borlänge Hockey möter i försäsongsmatcherna inför säsongen 2017/2018.



Man inleder med ett dubbelmöte mot seriekollegan Lindlöven i mitten på augusti och därefter följer 5 matcher varav 2 är hemma och 3 borta.



Nedan följer ni hela schemat:



Lördag, 12/8, 16.00 Lindlövens IF - Borlänge HF



Söndag, 13/8, 16.00 Borlänge HF - Lindlövens IF



Lördag, 26/8, 16.00 Borlänge HF - Lillehammer IK



Söndag, 27/8, 16.00 Väsby IK - Borlänge HF



Lördag, 2/9, 16.00 Hammarby IF - Borlänge HF (i Sala)



Fredag, 8/9, 19.00 Östersunds IK - Borlänge HF



Söndag, 10/9, 16.00 Borlänge HF - Väsby IK







Ändringar i spelprogrammet kan tillkomma, håll utkik på borlange-hockey.se

0 KOMMENTARER 110 VISNINGAR 0 KOMMENTARER110 VISNINGAR BEPPA

2017-05-11 15:00:35

ANNONS:

Fler artiklar om Borlänge

Borlänge

2017-05-11 15:00:35

Borlänge

2017-05-08 20:58:00

Borlänge

2017-05-05 14:23:29

Borlänge

2017-05-04 09:40:55

Borlänge

2017-04-21 21:38:00

Borlänge

2017-04-13 17:40:37

Borlänge

2017-04-10 20:59:43

Borlänge

2017-04-08 12:22:12

Borlänge

2017-04-07 14:39:42

Borlänge

2017-04-06 09:26:35

ANNONS:

Borlänge inleder träningsmatcherna med dubbelmöte mot Lindlöven i mitten av augustiBorlänge värvar forwarden Kalle Östman från VimmerbyEn viktig kugge i laget stannar en säsong till i BHFBorlänge Hockey har gjort klart med backen Rasmus Rundgren från LindlövenDennis Hall tar över huvudansvaret efter Jeff Jakobs till säsongen 2017/2018Borlänge Hockey värvar en 21 årig back från HaningeFörra årets kapten i J-20 får A-lagskontraktBorlänge Hockey kan annonsera ut Jacob Thor som första nyförvärvet inför säsongen 2017/2018