TÄVLING: Vinn den nya innovativa CCM-skridskon

I dag lanserar CCM sin nya JetSpeed FT1-skridsko, den första helskurna skridskon i JetSpeed-serien. Nu har du chansen att vinna ett par eller några av CCM:s fräcka kepsar.

Den nya tidens skridsko är här – i dag når CCM:s nya JetSpeed FT1-skridsko handeln. Tack vare LITEFRAME 360-tekniken har konstruktionen i skridskon förbättrats kraftigt och dessa innovativa metoder hjälper till att maximera spelarens hastighet på isen.Den superlätta strukturen gör skridskon till den hittills lättaste JetSpeed-modell i proffsklass. ”Monocoque-konstruktionen” ger spelaren två väsentliga fördelar: en 360-gradigt heltäckande, personlig passform runt och under hela foten, vilket i sin tur ger effektivast möjliga direktöverföring av kraften från fot till skena och genererar mer fart i vartenda skär.Konstruktionen med helskuret komposit lättviktsmaterial ger spelaren en tätt åtsittande och avsmalnande passform runt hela foten. Tekniken gör också att ingen yttersula behövs, vilket bidrar till kraftigt ökad hastighet.Skena i polerat stål som ger avancerade egenskaper och utmärkt glid.Specialgjort kvalitetsmaterial framtaget för att snabbt och effektivt transportera bort all fukt så att foten håller sig torr utan att skridskon blir tyngre.Har du farten för att “Leave Others Behind”, kampanjen sätter nya FT1 i harmoni med ett Jet-plan. TV/LED filmen fokuserar på starten för ett Jet-plan i jämförelse med dina snabbaste skär på isen. I NHL spelar redan Nathan MacKinnon, Brent Burns, Jonathan Huberdeau, Jacob Trouba, Nazem Kadri, Ivan Barbashev, Mike Hoffman och Anthony Mantha med skridskon.SvenskaFans ger dig chansen att vinna den nya skridskon från CCM. Vi lottar dessutom ut fem FT1-kepsar bland er som svarar rätt på frågorna i formuläret här nedan. Tävlingen pågår till onsdagen den 3 maj.#LeaveOthersBehind#JETSPEEDFT1