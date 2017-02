Löfbergs Arena, 2017-02-25 16:00

Färjestad - Linköping



Låt det nu lossna för Gulas i morgondagens möte med Östgötarna!

Inför : Färjestad BK - Linköping HC

Båda lagen vann sin senaste match, men när det kommer till inbördes möten, har matcherna denna säsongen varit i tydlig Färjestadfavör. 3 av 3 matcher har värmlänningarna knipit åt sig, men om det blir en fjärde seger imorgon kan bara hockeygudarna sia om. en sak är dock säker, det blir en publikfest av högsta rang.





Ser vi till formen hos de båda lagen ser det relativt ljust ut. Efter att förlorat back to back mötet mot Rögle, har Färjestad återigen rest sig, och efter att Haugen hållit nollan de två senaste har man nu inkasserat 6 poäng av 6 möjliga.



LHC däremot, kommer ifrån en stark 5-1 vinst på hemmaplan, men även dem möttes av ett nederlag när man dessförinnan mötte Rögle på bortaplan och föll med 3-2 efter straffar.



I tabellen hittar vi hittar vi Linköping på en 3:e plats med 85 poäng och Färjestad på en 7:e plats med 75 poäng inspelade. LHC kan med andra ord känna sig säkra på en slutspelsplats medan Färjestad allt jämnt liksom en summering av den gångna säsongen jagar den åtråvärda direktplatsen, men just nu är det 8 poängs skillnad till plats 6.



Intressant för framtiden är följande:



Under fredagen tar



Spelare att hålla ett vakande öga på hos bägge lagen:



Garret Roe LHC : Stod för 2+1 i senaste matchen mot Örebro, och har visat prov på fin form på senare tid.



Joakim Nygård FBK : Även Joakim har visat upp en sida av sig själv som får motståndarna att blekna i jämförelse.



Förmodad Laguppställning



Nygård – Ryno – Åslund

J.Persson – Eriksson Ek – Gulas

Nilsson – Asplund – Thorell

Persson – Gustafsson – Steen

Jämtin



Skogs – Nygren

Enock – Holös

Wikstrand – Grundel

Brandhammar



Färjestad BK – Linköping HC

Kl 16:00 Cmore Hockey

2017-02-24 20:11:22

