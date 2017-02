Löfbergs Arena, 2017-02-23 19:00

Färjestad - Karlskrona

2-0



Nygren avgjorde matchen redan efter 28 sekunder

Andra raka nollan för Haugen

Det blev en knapp men trots det stabil seger mot Karlskrona. Nygren visade vägen med mål i första bytet och Asplund avgjorde i tom kasse. Haugen håller sin sjätte nolla för säsongen och har hållt tätt i 120 minuter i sträck.

Första perioden

Det tar cirka 20-25 minuter innan matchen kan starta efter jumbotronstrul. Försenad matchstart alltså men det verkade inte stoppa FBK som startade matchen inspirerat och det dröjde inte mer än 30 sekunder innan Åslund hittade fram till Nygren som sköt in en så kallad "sorkdödare" enligt honom själv. Elfte målet för säsongen och med det bäst av alla backar hittills. Cruseman åker ut efter tre minuter när han inte hänger med Nygård men man har inget jättefarligt läge i



Det tar 7 minuter innan KHK hamnar på tavlan med första skottet på mål och efter det är Paulsson nära med ett bra skott men utanför. FBK pressar på bra och det leder till felpass i egen zon som Nygård får och passar Ryno som skjuter direkt men Jönsson räddar säkert med plocken.



Andra perioden

KHK börjar bättre i den här perioden med ett långt anfall innan FBK vänder på steken och får med sig en utvisning på Larsson efter 1:34. Eriksson-Ek kommer halvt fri i PP men skottet räddas av Jönsson och Gulas har ett väldigt bra läge precis framför mål precis efter att powerplayet är slut och i frustration efter en tackling från Printz fäller han honom efteråt och gruffar lite. Gulas ut i den sekvensen. KHK spelar bra och har några bra lägen men man får ingen utdelning.



I mitten av perioden kommer flera bra byten från båda lagen där man byter giftiga chanser där först



Tredje perioden

KHK börjar bra i tredje och har ett ångt anfall direkt utan att komma direkt nära mål men en utvisning får man med sig när Holös åker ut. Man klarar sig bra i BP men får testa styrkan direkt igen när Asplund åker ut för en tripping. Cruseman är nära framför mål men missar och när han jagar efter Holös trippar han honom och åker ut med 1:28 kvar i PP. Inget speciellt händer, FBK försvarar bra och KHK är bleka framåt.



Det som skapas av värde framåt är det FBK som står för och Åslund har gratisläge när en pass tar på honom och nästan ställer Jönsson som ändå räddar. Steen, Jämtin och Holös har bra skott i samma byte och Gulas förbannelse fortsätter när hans skott från målgården räddas via benskyddet. Ena långa anfallet avlöser det andra och någon press från Karlskrona kommer inte. Man får dock ett bra läge när man har tekning i anfallszon. Mattias Karlsson får på ett rungande skott men Haugen räddar fint. FBK fortsätter anfalla och när KHk får tag i pucken i egen zon med 1:20 kvar tar man målvakten. Det dröjer en knapp minut innan Asplund snor tag i pucken och skickar den från mittzon in i det öppna målet och Haugens andra raka nolla är ett faktum.



Färjestads tre stjärnor:

1. Lars Haugen. Håller man nollan, trots få skott förtjänar man den här platsen. Två räddade frilägen och några fler giftiga lägen gör han bra.

2. Rasmus Asplund. Gör en riktigt bra match och är pigg över hela isen. Får kröna insatsen med ett mål, voff säger vi då!

3. Magnus Nygren. Visade vägen direkt med sitt mål när kockan stod passande på 19:32 i första perioden.



Färjestad BK - Karlskrona HK 2 - 0 (1-0, 0-0, 1-0)



Period 1

1-0 (00:28) Magnus Nygren (P. Åslund, J. Nygård)



Period 2

Inga mål



Period 3

2-0 (59:33) Rasmus Asplund ENG



Skott: 40-17

Utvisningar: FBK: 3x2 KHK: 3x2

Publik: 5360



Källor:

www.swehockey.se

www.shl.se



Höjdpunkter:

Det tar cirka 20-25 minuter innan matchen kan starta efter jumbotronstrul. Försenad matchstart alltså men det verkade inte stoppa FBK som startade matchen inspirerat och det dröjde inte mer än 30 sekunder innan Åslund hittade fram till Nygren som sköt in en så kallad "sorkdödare" enligt honom själv. Elfte målet för säsongen och med det bäst av alla backar hittills. Cruseman åker ut efter tre minuter när han inte hänger med Nygård men man har inget jättefarligt läge i powerplay et.Det tar 7 minuter innan KHK hamnar på tavlan med första skottet på mål och efter det är Paulsson nära med ett bra skott men utanför. FBK pressar på bra och det leder till felpass i egen zon som Nygård får och passar Ryno som skjuter direkt men Jönsson räddar säkert med plocken. Karlskrona har en gyllene möjlighet att kvittera när Arell hittar Kellman som är helt fri från blå men dragningen går inte hem den här gången. Istället fortsätter FBK pressa på framåt och man har ett riktigt långt anfall i slutet av perioden men Gulas styrning når inte längre än att den till slut går i utsida stolpen vilket är det närmaste ytterligare mål i första.KHK börjar bättre i den här perioden med ett långt anfall innan FBK vänder på steken och får med sig en utvisning på Larsson efter 1:34. Eriksson-Ek kommer halvt fri i PP men skottet räddas av Jönsson och Gulas har ett väldigt bra läge precis framför mål precis efter att powerplayet är slut och i frustration efter en tackling från Printz fäller han honom efteråt och gruffar lite. Gulas ut i den sekvensen. KHK spelar bra och har några bra lägen men man får ingen utdelning.I mitten av perioden kommer flera bra byten från båda lagen där man byter giftiga chanser där först John Persson och sen Asplund båda kommer i flygande anfall men Jönsson är med. Därefter åker sig Bergström fri och blir slashad av Bergström i skottögonblicket men utvisningen uteblir och skottet räddas. Steen har nästa läge när han snor pucken i mittzon och åker sig till ett bra läge innan Guter sen har en fin styrning framför mål som Haugen räddar snyggt med stöten. Perioden avslutas utan ytterligare mål trots att båda lagen säkerligen hade kunnat haft några fler på resultattavlan.KHK börjar bra i tredje och har ett ångt anfall direkt utan att komma direkt nära mål men en utvisning får man med sig när Holös åker ut. Man klarar sig bra i BP men får testa styrkan direkt igen när Asplund åker ut för en tripping. Cruseman är nära framför mål men missar och när han jagar efter Holös trippar han honom och åker ut med 1:28 kvar i PP. Inget speciellt händer, FBK försvarar bra och KHK är bleka framåt.Det som skapas av värde framåt är det FBK som står för och Åslund har gratisläge när en pass tar på honom och nästan ställer Jönsson som ändå räddar. Steen, Jämtin och Holös har bra skott i samma byte och Gulas förbannelse fortsätter när hans skott från målgården räddas via benskyddet. Ena långa anfallet avlöser det andra och någon press från Karlskrona kommer inte. Man får dock ett bra läge när man har tekning i anfallszon. Mattias Karlsson får på ett rungande skott men Haugen räddar fint. FBK fortsätter anfalla och när KHk får tag i pucken i egen zon med 1:20 kvar tar man målvakten. Det dröjer en knapp minut innan Asplund snor tag i pucken och skickar den från mittzon in i det öppna målet och Haugens andra raka nolla är ett faktum.Håller man nollan, trots få skott förtjänar man den här platsen. Två räddade frilägen och några fler giftiga lägen gör han bra.Gör en riktigt bra match och är pigg över hela isen. Får kröna insatsen med ett mål, voff säger vi då!Visade vägen direkt med sitt mål när kockan stod passande på 19:32 i första perioden.(00:28) Magnus Nygren (P. Åslund, J. Nygård)Inga mål(59:33) Rasmus Asplund ENG40-17FBK: 3x2 KHK: 3x25360www.swehockey.sewww.shl.se

0 KOMMENTARER 132 VISNINGAR 0 KOMMENTARER132 VISNINGAR ERIK HANSSON

Erikhanzzon@hotmail.se

På Twitter: Hanzzzon

2017-02-23 21:36:00 Erikhanzzon@hotmail.sePå Twitter: Hanzzzon2017-02-23 21:36:00

ANNONS:

Fler artiklar om Färjestad

Färjestad

2017-02-23 21:36:00

Färjestad

2017-02-22 16:02:27

Färjestad

2017-02-21 21:28:06

Färjestad

2017-02-20 15:32:54

Färjestad

2017-02-18 22:17:01

Färjestad

2017-02-18 16:57:00

Färjestad

2017-02-17 21:49:55

Färjestad

2017-02-16 21:27:00

Färjestad

2017-02-06 16:56:13

Färjestad

2017-02-05 14:38:00

ANNONS:

Det blev en knapp men trots det stabil seger mot Karlskrona. Nygren visade vägen med mål i första bytet och Asplund avgjorde i tom kasse. Haugen håller sin sjätte nolla för säsongen och har hållt tätt i 120 minuter i sträck.Efter två raka förluster mot jumbon Rögle i helgen där man hade rejäl chans att rycka närmare en plats till topp sex men misslyckades så vann man mot Djurgården under tisdagen och studsade tillbaka till vinnarspåret.Efter att ha åkt på två raka förluster mot Rögle så klev Färjestad återigen upp på vinnarspåret när de bortaslog Djurgården på tisdagskvällen.Vid en presskonferens i löfbergs Arena som startade 15:00 idag så tillkännagavs det att Peter Jakobsson tar över rollen som sportchef när Håkan Loob väljer att avsluta sin roll efter säsongen.Fjärde gången gillt var ett uttalande som Färjestad levde på, när man under lördagkvällen gästade Rögle på bortaplan. Men kvällen blev allt annat en vad man hade hoppats på, trots positiva skeden under matchens gång.Det blev att slänga sig på bussen direkt efter match och bege sig ner mot skåne där andra matchen av Back to Back ska äga rum. Rögle fick med sig 3 friska poäng i bagaget, men man får räkna med ett par rejält hungriga vargar som ikväll står som motståndare i Ängelholm.Det tidgare två mötena lagen emellan, hade slutat i idel Röglefavör, så Färjestad var verkligen sugna på att trycka till skåningarna en gång för alla. Att man dessutom jagade efter en direktplats till det stundande slutspelet gjorde inte åtron efter 3 poäng än mer lockande.Efter nästan två veckors uppehåll för Färjestads del så är det äntligen dags för match igen när Rögle kommer på besök till Karlstad.Färjestad tog en riktigt stark trepoängare under söndagen när man lät Frölunda sätta sina omtalade flingor i halsen efter vinst med 3-2.För tredje gången denna säsong vankas det västderby när Frölunda tar emot gästande Färjestad. Senast lagen möttes var Färjestad hårt sjukdoms drabbade medan Frölunda var i sitt livs form. Matchen sluade 5-0 till Göteborgarna, men låt oss se hur dom axlar ett friskt Färjestad med revansch i blick.