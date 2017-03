Andra raka nollan för Stéen

Stefan Stéen upprepade Haugens bedrift från förra veckan och höll nollan när FBK pulveriserade Luleå med 5-0. Fyra nollor på senaste fem matcherna för FBK nu som visar en gryende form inför vad som komma skall.

Det är Luleå som börjar bäst i matchen där man har några giftiga lägen som man inte kan förvalta. FBK får sin första chans när Nygård med sin fart ännu en gång åker sig fri men skottet går precis över ribban. Luleå fortsätter hitta ytor i Färjestads försvar och Sweatt har även han ett friläge som räddas. Sen har Thorell ett bra läge precis framför mål innan det är dags för Sweatt att bli fri igen men nu skjuter han utanför.Harju gör en fin passning till Junttila som prickar stolpen och ut och Luleå har flera fina lägen som sagt att ta ledningen. Eriksson-Ek har ett bra byte där han till slut får till ett bra skott som Gustavsson har lite problem med. Lagacé får ännu ett friläge för Luleås del men den här gången hinner Nygren störa honom så han inte får till något skott. Andreas Falk tar matchens första utvisning med knappa fyra kvar men FBK får inte till något rejält. Däremot tar man ledningen när man kommer in i zon, Johansson skjutpassar mot bortre stolpen och den träfar Själins skridsko och går in bakom Gustavsson.Alexander Johansson kallade FBKs spel för skit i första perioden. Andra perioden är 9 sekunder gammal när han själv åker ut för slashing. Men det tar bara 21 sekunder till innan Mouillierat för felaktig målvaktsinterference där han blir inknuffad i Stéen av Nygren. Asplund blir halvt fri i 4 mot 4 men Gustavsson hänger med med benskyddet. Båda lagen skapar lite halvfarliga lägen under en stund. Nästa utvisning drabbar även den Luleå och Melart men ännu en gång lyckas inte FBK i PP. Man får dock en chans till när Hedman åker ut för målvaktsinterference, denna gång helt korrekt. Här tar man verkligen tillvara på överläget och Nygren har två riktigt bra skott där iaf det ena går insida stolpe och ut innan Wikstrand får tag i pucken, avancerar in och skjuter en isare som slinker mellan benen.Direkt efter det målet får Luleå en jättechans att reducera men Junttilas skott träffar stolpen, andra gången från hans klubba alltså. Nygren åker sen ut när han hakar Lagacé som hade haft fritt fram att styra in pucken. Man skapar ett oerhört bra tryck och fler abra skott men Stéen håller tätt på allt och i slutsekunderna snor Asplund pucken, han är jättetrött men lyckas trots det hålla friläget, tappar nästan pucken innan han snyggt drar Gustavsson med en backhand och lägger upp den i nättaket snyggt. Luleå är sen nära att reducera direkt efteråt igen när man har halvt öppet mål men FBK lyckas försvara sig och håller nollan perioden ut.Färjestad kontrollerar tredje perioden totalt och man skapar några fina lägen framåt via Johansson på styrning till exempel. Man gör ocjså 4-0 när Johansson gör det bra och passar fram Ryno som skjuter utanför, Nygård tar tillvara på sargreturen och lägger in pucken i öppet mål. Två raka Färjestadsutvisningar följer när Ryno och Wikstrand åker ut. Vid den senare har Harju två riktigt bra lägen där det sista är en riktigt grym räddning av Stéen som slänger sig och tar den.Färjestad ökar sen på till 5-0 när Gulas gör en fin prestation som gör att Eriksson-Ek kan ta pucken och hans skott blir det retur på som Åslund sätter dit i den öppna kassen och Stefan Stéen upprepar det som Haugen gjorde förra veckan när han håller nollan två matcher på raken.Betyder oerhört mycket för det här laget och idag fortsätter han och sin kedja produktionen, avgörande målet via Luleåbackens skridskor.Håller nollan för andra matchen i rad och gör några riktigt bra räddningar framförallt i första perioden.Oerhört bra tvåvägscenter och gör ett grymt jobb i boxplay där han dessutom kröner insatsen med ett mål.(19:41) Alexander Johansson (M. Wikstrand, J. Nygård)(32:22) Mikael Wikstrand (M. Nygren, J. Ryno) PP1(36:25) Rasmus Asplund(46:11) Joakim Nygård (J. Ryno, A. Johansson)(56:48) Per Åslund (Eriksson-Ek)34-29FBK: 4x2 LHF: 4x26908