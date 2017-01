Björn Svensson lämnar Färjestad

Björn Svensson lämnar Färjestad

Björn Svensson lämnar Färjestad med omedelbar verkan.

Färjestad meddelade under kvällen att Björn Svensson lämnar laget med omedelbar verkan, detta publicerades på deras officiella hemsida.



Björn kom till Färjestad inför denna säsongen efter att ha varit Malmös bäste målskytt säsongen innan. I Färjestad ville det sig dock aldrig, totalt blev det endast 3 mål och 3 assist från Björns sida på 31 matcher. Ett resultat som varken Björn själv eller Färjestad hade hoppats på och därför känns det inte så oväntat att samarbetet nu bryts med omedelbar verkan.



Vi önskar Björn lycka till i hans fortsatta karriär, någon ny klubbadress är ännu inte presenterad.

0 KOMMENTARER 149 VISNINGAR SIMON SCHYTZER

simon_schytzer@hotmail.com

På Twitter: @Schytzeer

2017-01-12 17:49:48

