Dick Axelsson senast i FBK, nu återvänder han

Dick Axelsson återvänder!

Det som många fans har hoppats på är nu verklighet, publikfavoriten Dick Axelsson återvänder till Karlstad.

På onsdagseftermiddagen blev det så officiellt. Axelsson gick själv ut via Twitter och skrev att han bestämt sig och gjort sitt val. 16:39 publicerades nyheten ut officiellt att han återvänder till klubben han vunnit två SM-Guld med tidigare.



Det står inte hur långt kontraktet är skrivet, men vi kan vara mycket glada över den här värvningen, det är en ytterst stark profil som återvänder och Färjestad har fått in en riktig stjärna till laget inför nästa säsong.

0 KOMMENTARER 218 VISNINGAR 0 KOMMENTARER218 VISNINGAR ERIK HANSSON

Erikhanzzon@hotmail.se

På Twitter: Hanzzzon

2017-04-12 19:03:52 Erikhanzzon@hotmail.sePå Twitter: Hanzzzon2017-04-12 19:03:52

Under tisdagen meddelade Färjestad att Magnus Nygren lämnar klubben för denna gångUnder fredagen presenterades två nyförvärv och under lördagsförmiddagen presenterades ytterligare ett i form av en back.Det händer mycket på fredagseftermiddagen. Först blev Lennström officiellt klar och nu är det nyförvärv nummer tre som är klart.Enligt hockeybladet.nu kan vi med säkerhet gå ut med uppgifterna att backen från BIK Karlskoga är klar för Färjestad.För en halvtimme sen gick Färjestad ut med sitt första nyförvärv inför nästa säsong. Som mrmadhawk avslöjade är det en "hemvändare" vi får se.Idag kom det ännu mer nyheter kring förändringar i Färjestad BK, nu är det Thomas Rundqvist, med 40 år som aktiv i klubben som får lämna sitt uppdrag.Magnus Nygren hade tillsammans med lagkamraterna en avslutning av säsongen i lördags på en krog i Karlstad. Det uppstod tyvärr mycket tråkigheter senare på kvällen utanför Sibylla.Färjestad meddelade under eftermiddagen att Leif Carlsson lämnar klubben?HV71 tog en stabil seger mot Färjestad och verkade ha full kontroll matchen igenom. Även om Färjestad reducerade två gånger om till 2-3 innan perioden var slut och låg på hårt för en kvittering hela tredje perioden men fick inte in pucken. HV71 därmed vidare till semifinal och Färjestads säsong är slut.