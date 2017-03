DIF avgjorde i övertid

Det blir en tredje avgörande match efter att Djurgården avgjort i förlängningen via en omdiskuterad situation där Stéen inte fick friheten att rädda. SHL i ett nötskal den här säsongen, rekommenderar er att titta på Petter Lasu-Nilssons intervju efter Luleås match.

Första perioden i den här matchen präglas av många utvisningar, den första drabbar Djurgården som annars startade inspirerat med hjälp av ett fullsatt Hovet. Men efter 3:42 fick Emil Johansson sätta sig, däremot var FBK riktigt dåliga i PP, eller DIF riktigt bra i boxplay, vilket man vill. Johan Ryno åker på nästa utvisning när han tacklar samme Johansson, axeln träffar huvudet och 2+10 för Ryno. Där smäller det ganska fort bakom Stéen när Ljungh skjuter in 1-0 med skymning framför. Efter 11:26 åker sen "Lilliz" ut efter att ha fått två jabbar i ansiktet av Höhström så slår han väck densammes klubba och den psykningen betalar sig för Djurgården även denna gång. Nu är det Patrik Lundh som skjuter ett direktskott som Stéen borde ta men 2-0 är ett faktum.Emil Johansson åker ut en gång till när han hakar upp Nygård och den här gången spelar FBK bättre direkt från start. Eriksson-Ek passar "Lilliz" som lägger upp till Wikstrand, spel över centrallinjen och direktskott från Gulas in i mål bakom Reideborn, viktigt mål för FBK. Efter det är Färjestad på tok för många spelare på isen och åker ut igen, men den här gången spelar man väldigt mycket bättre och tillåter ingenting i BP. Däremot har Possler ett bra läge efter att man blivit jämnt manskap men pucken räddas och istället är FBK nära när Gulas har ett backhandsskott precis vid mål men Reideborn hinner fram med klubbhandksen och räddar. En härlig första period avslutas där DIF är bättre överlag.FBK börjar bra med några långa anfall innan Ridderwall har en farlig styrning som Stéen dock räddar med benskyddet. Utvisningarna fortsätter komma och Skogs tar en onödig crosschecking. FBK har dock spelat upp sig i BP och den här gången spelar man riktigt bra och DIF kommer inte fram till något alls, istället snor Johansson pucken från lundh i egen zon och kommer fri från kanten, där drar han upp en backhand i nättaket och kvitterar.Nästa utvisning drabbar Djurgårdens Eriksson och i det powerplay et har man en chans via Holös som Reideborn räddar så att den går precis utanför stolpen och när man blivit fulltaliga så dröjer det inte länga innan Brodin i ett frustrerat Djurgården åker ut för unsportsmanlike conduct. Här spelar man återigen inte jättebra, men Gulas har ett bra läge där skottet räddas. Men, när Djurgården byter i slutskedet av sitt boxplay så utnyttjar Wikstrand det och lägger passningen till Eriksson-Ek som går in och sätter pucken snyggt över benskyddet och i nät. DIF trycker på bra efter detta och är nära att kvittera när Högström tar sig in på mål men pucken räddas. Istället kan man säga att man får ett mål gratis när man kommer två mot två, Linus Johansson skjuter och den tar först på en spelare innan Erixon försöker dra bort den med handen och styr på så vis pucken i en båge helt otagbart in i mål och det är kvitterat inför sista med 32 sekunder kvar.Färjestad har ett bra anfall direkt via förstakedjan men sen är det Djurgården två gånger om som träffar målramen via först Ridderwall via styrning och sen Ljungh med ett rungande skott i stolpen. Efter dom två giftiga chanserna så är det Djurgården med en fanatisk hemmapublik i ryggen som trycker på för allt vad tygen håller. FBK kommer upp i någon kontring där John Persson har ett friläge men Reideborn är med bra i sidled.Djurgården skjuter en hel del men FBK försvarar bra hela perioden även fast man är tillbakapressade nästan hela tiden och efter drygt halva perioden tar man timeout också. Det blir mållöst och matchen går till förlängning som är helt öppen, Färjestad har allt att vinna och för Djurgårdens del är det vinna eller försvinna.Ahlén är nära direkt när han skjuter nära framför mål men Stéen är med. FBK har ett väldigt långt anfall efter det där DIF går på knäna som FBK gjorde hela tredje. Vi får ett ganska snabbt avgörande dock när Djurgårdens Lukas Vejdemo går runt kassen, lägger in den till Jonsson-Fjällby vars skott går på Posslers skridsko och mellan benen på Stéen som blivit lite störd av Wikstrand som blev inknuffad mot honom av just Possler. Man ringer på målet men det blir dömt mål, så något psykbryt som Petter Lasu-Nilsson i Luleå blir det inte för Robert Ohlsson åtminstone. Direkt avgörande på onsdag väntar alltså i Karlstad.Är grymt stark hela tiden och gör ett grymt viktigt mål som dock inte räcker hela vägen.Är en gigant redan nu och kommer vara sjukt saknad nästa säsong.Riktigt bra över hela banan och är numera ett hot framåt också.(08:29) Markus Ljungh (M. Högström) PP1(12:03) Patrik Lundh (L. Hultström, L. Johansson) PP1(13:07) Milan Gulas (M. Wikstrand, M. Nilsson) PP1(26:15) Alexander Johansson (SH1)(34:33) Joel Eriksson-Ek (M. Wikstrand, M. Gulas) PP1(39:28) Linus Johansson (C. Ridderwall, V. Varakas)Inga mål(65:31) Gustav Possler (A. Jonsson-Fjällby, L. Vejdemo)32-22DIF: 5x2 FBK: 5x2, 1x108094