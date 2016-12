Färjestad BK - Linköping HC

LHC kom till Karlstad i tankar om en revansch och Färjestad kom till match med tankar om att förlänga segersviten lagen emellan. Dagdrömma kan alla göra, men att ta drömmar till verklighet, det kan bara riktiga vinnare göra.

Efter att ha gått segrande ur de två tidigare mötena lagen i mellan denna säsong, var det nu åter dags för Färjestad att visa att de är numret större när de kvällen till ära tog emot gästande LHC. En viktig match på alla sätt och vis för att kunna klättra och göra fäste längre upp i tabellen. 12 möten denna säsong har Färjestad kryssat, därför var en trepoängare av yttersta åtro när pucken väl släptes och matchen drog igång.Till en början så var spelet väldigt ostrukturerat från båda hållen vilket således ledde till att jag stundtals var beredd att hålla med Arto Blomsten (expertkommentator Cmore) om att "spelet såg flängigt ut" för det var precis rätt ord. Nåväl, rent skottmässigt så var det övertag från gästernas håll fram till halva perioden spelad och man hade också den farligaste chansen så långt, i form av ett stolpskott. Men i hockey går det fort, för bara sekunder efter ramträffan så skrinnade sig Färjestads Linus Persson fri vilket resulterade i ett två mot ett läge. Han valde dock att söka passning istället för att skjuta själv, ett val som inte ledde till mer än en undanrensning av en försvarande Linköpingsback. Färjestad började nu jobba sig in allt mer i matchen och skapade allt större tryck mot Högberg i Linköpingskassen, vilket till slut gav utdelning i form av powerplay . Två minuter utvisning för tripping på Kristian Nääkyvä. Färjestad ångade på med hög intensitet och Alexander Johansson var ytterst nära att näta efter ett briljant passningsspel. En uppoffrande Eddie Larsson agerade målvakt när Högberg var överspelad och gick segrande ur den situationen. I slutskedet av Powerplayet kunde Linköping kontra och en fräsch Nääkyvä direkt från botbänken fick ett ypperligt läge, men åter igen ramträff. Efter det hade LHC i princip allt spel.Trots att det var LHC som avslutade period 1 bäst, så var det istället FBK som klev ut bäst i period nummer 2. Något som tydligt märktes var att när backarna fick avlossa från blå och vara mer inblandade i det offensiva för Färjestad, då blev det gång på gång farligt. LHC hade i princip bara något enstaka halvläge, fram till 15:30 på matchuret. Ett täckt skott resulterade i ett friläge för Henrik Törnqvist, men i FBK-kassen stod tryggheten själv i form av Lars Haugen , inget mål den här gången. Men som sagt, perioden kontrollerades till större del av Färjestad och det var därför inter mer än rättvist när man med 2 minuter kvar att perioden lyckades göra 1-0. Man vinner pucken i mittzon och slitvargen John Persson får trycka in sitt fjärde mål för säsong. Skönt för en spelare som gör ett stort jobb i det tysta. Minuten senare får Färjestad återigen chansen i powerplay då Mathis Olimb drar på sig en tvåa för hooking. Strax därpå skulle dock även Färjestads Alexander Johansson dra på sig en hooking även han, och period avslutades med lika många man på banan.Det märktes att LHC jagade en kvittering, för de chansade mer och mer i sitt spel för varje minut som gick, men man får inte låta desperationen gå till överdrift.Istället för en kvittering så kunde Färjestad utöka till 2-0. Avvaktande utvisning och då passar Magnus Nygren på att smacka in ett härligt slagskott i Högbergs vänstra kryss. En stekhet Nygren som för 7:e matchen i rad gör poäng. Strax efter 2-0 målet så drog Miakel Wikstrand på sig en tvåa för crosscheking. Det var ett avgörande skede för LHC, skulle de repa sig så krävdes nästan ett mål här. Färjestad klarade sig dock med bravur ur det numerära underläget, men de skulle komma ytterligare en chans för gästerna. John Persson drar på sig en tvåa för gruff framför mål, men inte heller här kunde LHC få hål på en storspelande Haugen. LHC chansade och tog ut målvakten med cirka två minuter kvar av matchen men det blev inga mål framåt för LHC denna kväll. Istället kunde Milan Gulas med sju tiondelar kvar av matchen göra 3-0 framspelade av en osjälvisk Linus Persson. Viktigt för tjecken som måste börja få igång sitt målskytte på nytt.I och med segern så tog sig Färjestad förbi LHC och hamnar nu på en 7:e plats, med samma poäng som Hv71 , Skellefteå och Karlskrona. Tabellen är tätare än någonsin nu. Noterbart är också att Färjestad kammar hem tredje vinsten av tre möjliga mot LHC, kanske lite extra skönt att man går segrande ur kvällens möte med tre pinnar när man de tidigare mötena endast fått nöja sig med 2 pinnar vardera match.: med sitt lugn ser han till att resten av laget kan koncentrera sig bättre: En slitvarg som gör 1-0 målet och skymmer Högberg vid Nygrens 2-0 mål, stort bidragande till segern ikväll.: Uppoffrande i sina försök att täcka skott, sådana spelare är alltid önskvärda.