Färjestad i kvartsfinal efter vändning!

Man låg under med 1-2 inför sista perioden. Då reparerade Wikstrand sitt misstag och vändningen satte igång. Joel Eiksson-Ek var en gigant och FBK tar sig vidare till kvartsfinal mot HV71.

Det är en känslofylld start med mycket fart på samtliga spelare utan att man når fram till dom där hetaste målchanserna. Det är först efter dryga sju minuter som Bergfors tar tillvara på en förlupen puck och blir fri men Stéen gör en fin räddning med klubbhandsken. FBK är nära via Åslund men det är något hetare chanser för bortalaget fram till powerbreaket i första.FBK är riktigt nära ledningen när "Lilliz" skymda skott räddas av Reideborn med axeln. Istället är det bortalaget som gör det ack så viktiga första målet när man kommer i en flygande kontring där Ljungh skjutpassar fram mot Bergfors som är fri framför mål och hans styrning kan inte räddas av Stéen så den går under benskyddet och in. Färjestad trycker efter målet på men hittar inte fram mot målet förbi en bra DIF-box och perioden slutar med ledning för Djurgården.Färjestad tar över matchbilden totalt i andra precis som i tidigare matcher och man har en drös med anfall. Johansson går på mål och får med sig pucken från plocken på Reideborn och det klarar inte Urbom av utan han drar av hjälmen och åker ut för det. Det är två galna chanser som Reideborn räddar med hjälp av stolpen först och sen när han slänger sig innan Eriksson-Ek får in pucken bakom honom och det är kvitterat. Lundh och Gulas åker ut i samband med målet och deras gruff. Högström blir sen fri men där träffar han benskyddet istället. Djurgården får chansen i powerplay när John Persson drar ner samme Högström som återigen går på mål och skapar läge.Man är ruggigt nära mål flera gånger om i powerplay via Bergfors och Ridderwall som räddas med benskyddet framförallt. Men FBK klarar sitt boxplay och i anfallet efteråt får Thorell fritt fram i slottet men skottet går precis utanför. Vi ska dock få se ett mål till och det är en indianare vid sämsta tänkbara tidpunkt som Wikstrand drar, Henrik Eriksson drar till direkt och den sitter mellan benen på målvakten med 1:20 kvar. Precis som förra matchen ett psykologiskt viktigt mål för DIF inför sista, vinner man nu?Wikstrand reparerar sitt misstag med en gång i tredje när han skjuter in 2-2 med ett skott som inte såg otagbart ut för Reideborn. Ridderwall har sen ett bra läge för DIF men efter målet är det verkligen FBK som tar tag rejält i den här matchen och man har guldlägen via Holös och Johansson men båda missar öppna mål. Djurgården tar timeout efter åtta minuter. Men det hjälper inte för Gulas tar tillvara på en förlupen puck och sätter den mellan benen på Reideborn till ledning för första gången i matchen.FBK fortsätte rframåt och Asplund/Nygård har två riktigt bra lägen men missar båda två. Istället så går det så långt så att Djurgården försöker med en man mer på isen när man tar ut målvakten. FBK utnyttjar det läget skoningslöst och Åslund sätter pucken i öppen kasse. Man tror det är klart men Djurgården ger sig inte. Ut med målvakt igen och reducering via giganten Bergfors till 4-3. Ut med målvakt igen och den här gången chippar Nygren ut, Eriksson-Ek tar ner pucken magiskt bra och lägger in backhand i öppet mål till 5-3 och avancemang till kvartsfinalen mot HV71 är ett faktum.Helvete vilken bra match han gör! Njut, nästa säsong är han i NHL Gör många riktigt bra räddningar och är en stor del i segern och avancemanget.Trots indianaren så är faktiskt Wikstrand riktigt bra över hela isen och framförallt framåt. Han som sätter igång vändningen.(14:08) Niclas Bergfors (M. Ljungh, V. Varakas)(25:05) Joel Eriksson-Ek PP1(38:40) Henrik Eriksson (N. Bergfors)(40:50) Mikael Wikstrand (R. Asplund, A. Johansson)(51:00) Milan Gulas (M. Nygren, J. Persson)(58:10) Per Åslund (J. Eriksson-Ek, A. Grundel) ENG(58:51) Niclas Bergfors (M. Ljungh, M. Högström)(59:26) Joel Eriksson-Ek (M. Nygren, J. Nygård) ENG31-34FBK: 3x2 DIF: 3x27142