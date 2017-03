Färjestad klarade inte av HV71

?HV71 tog en stabil seger mot Färjestad och verkade ha full kontroll matchen igenom. Även om Färjestad reducerade två gånger om till 2-3 innan perioden var slut och låg på hårt för en kvittering hela tredje perioden men fick inte in pucken. HV71 därmed vidare till semifinal och Färjestads säsong är slut.

Första perioden



Färjestad startade i ett rasande tempo och hade några bra målchanser genom Milan Gulas och Linus Persson men i vägen stod HV`s Linus Söderström och höll tätt. HV71 tog flera utvisningar och Färjestad fick spela fem mot tre i en minut men skapade några bra lägen men endast bara ett hett läge. Joakim Nygård fick ett sidledspass nära målet och klippte till direkt men HV-målvakten hann över i sidled en helt otrolig räddning gör han.

Färjestad drar på sig en utvisning och det small direkt. Simon Önerud spelade fram till Martin Thörnberg framför målet och direktskottet satt otagbart bakom Stefan Stéen i Färjestad målet.

HV71 verkade vilja mera efter 0-1 målet och forstatte trumma på och efter ett dåligt uppspel kom Filip Sandberg ren och sköt in 0-2 lågt vid högerstolpen som man nog får se som en målvaktstavla kanske.



Andra perioden



HV71 startade perioden som Färjestad startade första perioden, backen Lawrence Pilut åkte upp på vänsterkanten, bröt in mot mål och satte 0-3-pucken ur liten vinkel efter bara 48 sekunders spel och Stefan Steen hade nog inte hunnit ställa sig tillrätta eftersom han släppte första stolpen. Färjestad tappade allt här och HV71 kontrollerade matchen.

Färjestad fick den viktiga reduceringen då Joel Eriksson Ek spelade in framför HV71-målet och en fri Milan Gulas satte pucken högt med en backhand. Nya krafter för Färjestad som tog över spelmässigt och dom började på att smälla på i sargerna nu. När 2 minuter återstår av mitten akten så får Alexander Johansson pucken som står på andra sidan och tryckte in 2-3-pucken ur minimal vinkel via HV71-klubba och nu var det match igen!



Tredje perioden



Färjestad kom ut som ett nytt lag och satte rejäl press på HV71 och skapade chanser på löpande band. Men Linus Söderström i Hv71 Kassen ville annat och storspelade i målet även denna kväll.

så i mitten av perioden så var det ställningskrig och få chanser och HV71 verkade bara spela av matchen.

Tiden rinner iväg snabbt för Färjestad. Man hade ett väldigt tryck på slutet men fick inte in pucken. HV71 kämpade med näbbar o klor matchen ut och tog hem den fjärde kavrtsfinalen och är vidare till semifinal.

Och för Färjestad är säsongen dessvärre slut här. TACK FÖR DENNA SÄSONG FÄRJESTAD BK



Färjestads tre stjärnor:

1. Milan Gulas.

2. Alexander Johansson.

3. Trycket i Hallen. Magisk Stämning



Matchstatistik:

Färjestad BK - HV71 2–3 (0–2, 2–1, 0–0)

Period 1

0–1 (13:16) Martin Thörnberg (S Önerud, P Arlbrandt)

0–2 (15:46) Filip Sandberg



Period 2

0–3 (00:48) Lawrence Pilut (D Reese)

1–3 (11:27) Milan Gulas (J Eriksson Ek, R Asplund)

2–3 (18:05) Alexander Johansson (J Nygård, J Ryno)



Skott: 32–22

Publik: 8500(Slutsålt)

