Färjestad tar chansen och vinner i Malmö men räcker det? Ja det är frågan nu vänder vi mot Jönköping i Morgon för match på torsdag igen.

Det märks i matchen att det är slutspurten i serien för det finns channser åt båda hållen men ännu håller bägge målvakterna tätt.Men det är ganska tafatt ändå fast målchanserna finns så bägge lagen behöver steppa upp inför den andra perioden, men Färjestad fårchansen nu i 5 mot 4 och dom behöver bara 42 sekunder i numerärt överläge för att spräcka nollan. Milan Gulas får pucken i höjd med målet, vänder om och drar målvakten och slår in pucken mellan benen för 1-0.Man hinner knappt sätta sig till rätta inann det smäller i kassen och efter 37 sekunder får inte Oscar Alsenfelt kontroll på pucken och Alexander Johansson petar in den i målet för Färjestad, men målet videogranskas men Målet är underkänt för spelare i målområdet.Malmö verkade få mer energi utav detta, för efter 1.28 så gör Malmö mål istället och då sprack nollan för Stefan Steen , bara minuter innan rekordet för längsta hållna nollan i SHL, Målskytt var I Filppula för Malmö.matchen har öppnat sig ganska rejält nu, för nu finns det chanser så det blir över.Men Joel Eriksson Ek ville annat för nu lyckas han få pucken förbi Alsenfelt i Malmökassen. när det återstår 4 och en halv minut.Men Malmö ger sig inte, När Färjestads T.Skogs åker ut på 2 min för interference så dröjer det inte länge föränns det är kvitterat 2-2 genomRobin Alvarez. Färjestad måste ställa om fortare och spela mycket tajtare än vad dom har gjort hittils, och få lite längre anfall.två minuter spelade då Alexander Johansson nätar när han får en sidledspass i samband med en spelvändning.Från nära håll kan han slå in pucken bakom en överspelad Alsenfeldt.Lite avvaktande spel nu från bägge håll egentligen, lite utvisningar gör att det blir lite målchanser ändåMen efter 14 minuter spel så sätter Johan Ryno det viktiga 4-2 målet för Färjestad och laget ser ut att haka på lagen på Skellefteå i kampen om en kvartsfinalplats om detta står sig matchen ut.Malmö försöker få ordning på sitt anfallsspel med ett par minuter kvar. Alsenfelt lämnar kassen nu när det är drygt 1 minut kvar så alltså öppet mål nu.16 sekunder kvar av matchen så får R Asplund pucken och gör 2-5 i öppet målOch där går slutsignalen och Färjestad tar MYCKET viktiga 3p idag.Alexander Johansson: Hans betydelse för Färjestad är obeskrivlig. sån arbetshästStefan Steen: nära rekordet ytterst nära med 3 sekunderJohan Ryno: alla vet vilken kapacitet den mannen besitter, får han chansen så smäller det direktP1: 18:44 0-1 Milan Gulas ( M Nilsson, J Holös)P2: 01:21 1-1 I Filppula ( R Alvarez, 9 F Storm )P2: 15:34 1-2 J Eriksson Ek ( J Holös, P Åslund )P2: 18:02 2-2 R Alvarez ( A Thuresson, A Benoit ) PP1P3: 02:24 2-3 A Johansson ( J Nygård )P3: 14:21 2-4 J Ryno ( J Nygård, 6 M Wikstrand )P3: 19:44 2-5 R Asplund ( M Wikstrand ): 35-34: 4 min – 6 min