Löfbergs Arena, 2017-03-20 19:00

Färjestad - HV71

1-3



Det här var ett rejält bottennapp

FBK helt utan chans i andra matchen

Hv var spelmässigt flera nummer större och FBK lyckades aldrig ens komma nära trots en kvittering i slutet av andra. Ska man orka vända detta så ska det nära nog till ett mirakel.

Det är en jämn start där HV som hela året har varit bra i spelet och det är dom som för mesta delen av det spelmässiga medan FBK inte riktigt får till passningsspelet som man vill. Vi får se en bisarr situation när Ullström ska försöka tackla Eriksson-Ek vid sargen, men junioren lurar skjortan av honom så att han tacklar in sig själv i sargen och skadar sig och får utgå.Efter knappt halva perioden får FBK ett läge i powerplay när Almqvist tar en hög klubba på Grundel. Helt okej spel men det är för trubbigt precis som i första matchen, man måste skymma mer och ta sig in mer mot mål för att kunna såra HV som man vill. Direkt när utvisningen är klar så skickar Lehtonen upp en lobbpuck i mittzon, en misskommunikation mellan Erixon och Holös gör att Thörnberg får tag i pucken och skjuter ett skott som Stéen definitivt ska ta även om den tar på Erixons benskydd. Två till utvisningar, en för vardera lag, avslutar perioden men inget av lagen är särskilt nära fler mål. FBK måste dock höja sig betänkligt om man ska ha en chans i den här matchen och i serien som helhet.Linus Persson tar en utvisning direkt efter att Hv börjat perioden bra igen. Däremot åker Arlbrandt ut efter en knapp minut när han hakar upp Nygård när han ska rensa. Det är ganska bra försvarsspel framförallt från Hvs sida där FBK inte kommer in på mål och inte vill betala priset som krävs, man behöver visa att man vill vinna helt enkelt. Christensen har ett fint läge när han glider mellan backarna men skottet räddar Stéen. Det är ett Hv som för spelet mest hela tiden och FBK kommer knappt framåt är känslan. Däremot får man en utvisning med sig när Lias Andersson åker ut och här tar FBK till slut tillvara på läget.Johansson tar in pucken bra, lägger upp pucken till Nygren som knäpper in ett skott som John Persson styr in riktigt snyggt. Otagbart för Söderström som inte haft alls mycket att göra. FBK har fått kämpa rejält för att ens ta sig in i anfallszon och försöka komma till skott och att man har 1-1 är nära nog en skänk från ovan. Då är det inte konstigt alls när Stéen sen bjuder Hv på ett mål så att dom inte behöver förta sig för att hålla ledningen. Arlbrandt skjuter långt utifrån, Stéen släpper en riktigt dålig retur snett ut där Brithén är före Nygren och lägger in pucken hur enkelt som helst i den öppna kassen. Känslan är att vinner inte Färjestad den här matchen så blir det 4-0 i matcher till Hv som är bättre i det mesta. Rasmus Asplund utgår med skada inför tredje. Gulas går in på mål det första som händer och är en av få som faktiskt gör det, går på mål. Sundh har ett bra läge mitt i slottet men skottet går över. Efter 6:38 får Grundel en tvåa när han håller fast en Hv-spelare. Här avgör månne Hv matchserien när Reese skjuter ett skott som Thörnberg styr in otagbart bakom Stéen.Stenlund har nästa HV-chans när han kommer fri men den räddar Stéen. FBK får en fin individuell prestation när Nygren passar Eriksson-Ek som bryter sig fri och blir hakad så det blir straff med 8:50 kvar. Sista chansen för FBK att skapa nerv och då slänger man inte Linus Persson som straffskytt, som inte gjort mål på flera månader vad det känns. Planenligt gör Söderström en väldigt enkel räddning på skottet han lägger och Hv fortsätter anfalla i princip perioden ut och ger FBK inte en enda chans att komma närmre förutom när Sundh fäller Eriksson-Ek i offensiv zon med två minuter kvar. FBK tar ut målvakten och spelar 6 mot 4 men kommer ingenstans och det ska nu till nära på ett mirakel för att vända denna serien så som spelet sett ut. Positivt för FBK är att Johan Ryno är tillbaka i nästa match, kan han få hela laget att visa lite vilja?Sjunger och stöttar hela matchen igenom trots en match som är under all kritik den här tiden på året, även om man går på kort med folk på backsidan.Junioren gör en bra match och med tanke på att ingen av dom bärande spelarna gör något extraordinärt så förtjänar han en plats på denna listan.En av få som har lite fart under skridskorna och dessutom skapar någon halvchans framåt.(10:52) Martin Thörnberg (M. Lehtonen)(37:27) John Persson (M. Nygren, A. Johansson) PP1(38:47) Ted Brithén (P. Arlbrandt, O. Sundh)(46:45) Martin Thörnberg (D. Reese, E. Christensen) PP123-27FBK: 3x2 HV71: 5x26102 Nu beger sig de båda lagen till Karlstad för kvartsfinal nummer två.Den härliga historia som finns i slutspelssammanhang mellan dessa båda lag, gjorde att folk vallfärdade till Kinnarps arena under lördagsförmiddagen, och höll man på Hv71 så fick man verkligen valuta för pengarna.Färjestad avancerade till kvartsfinal efter att ha slagit ut Djurgården, nu är det Hv71 som står för motståndet och första matchen spelas i Jönköping under lördagen.Man låg under med 1-2 inför sista perioden. Då reparerade Wikstrand sitt misstag och vändningen satte igång. Joel Eriksson-Ek var en gigant och FBK tar sig vidare till kvartsfinal mot HV71.Efter att vardera lagen vunnit varsin match är det nu dags för ett avgörande när Färjestad - Djurgården stöter samman i Karlstad igen.Det blir en tredje avgörande match efter att Djurgården avgjort i förlängningen via en omdiskuterad situation där Stéen inte fick friheten att rädda. SHL i ett nötskal den här säsongen, rekommenderar er att titta på Petter Lasu-Nilssons intervju efter Luleås match.Efter att Färjestad vann den första åttondelsfinalen hemma i Karlstad så vänder nu serien till Stockholm, där väntar ett slutsålt Hovet.Första åttondelsfinalen vann Färjestad hemma i Karlstad i vad som var en tight historia.Det blev ingen kvartsfinal direkt för Färjestad när man förlorade mot HV71 på torsdagskvällen. Hade man vunnit matchen hade man tagit sig över strecket för motståndaren i åttondelen Djurgården tog sin sjunde raka seger borta mot Skellefteå och hade på så vis hjälpt FBK till kvarten. Nu blir det alltså ett klassikermöte i bäst av tre!