Förbannelsen är bruten !

Det hade gått två år sedan Färjestad senast kunde se sig som vinnare mot Jönköpings stolthet Hv71. Men man var helt enkelt tvugna att vinna ikväll, om drömmen om slutspel skulle leva vidare. Publiken fanns där och motivationen fanns där, men fanns mentaliteten där?

Det var mycket publik som samlats till dagens match för att se Färjestad ta emot Hv71 hemma i Löfbergs Arena. Publiktrycket var stort och med buss hade hela 250 supportrar för Hv71 tagit sig upp, så kvällen var upplagd för publikfest.Period ett var relativt händelsefattig, men en å annan halvchans uppstod. En av de var när Färjestads nr 12 Gustav Thorell fick pucken framför mål efter en grötig situation, men PW lyckades rädda skottet på ett fenomenalt sätt. 13:07 åker Chris Abbot ut för hög klubba och Färjestad får chansen i Powerplay . Men spelet med en man mer har varit dålig på senare tid och inte heller här lyckades man få till spelet. Inte heller när Oscar Sundh visades ut med 01:47 kvar av perioden, lyckades man få in pucken och perioden slutade mållös.Färjestad fick inleda perioden med en man mer, men lyckades som sagt inte med det numerära överläget. Målet skulle dock falla relativt snabbt in i period 2. Gustav Thorell som stod för den farligaste chansen från första perioden , snappade upp en retur från PW och kunde raka in ledningsmålet för hemmalaget. Fint Förarbete utav Alexander Johansson och vilt jubel utbröt hos fansen. 12: 24 får Hv-backen Erik Brännström ett fint läge i slottet, men Stefan Steen som briljerat på sistone i färjestadskassen hade inga som helst problem med det avslutet. 09:13 sliter Milan Gulas åt sig pucken bakom Hv-målet och serverar en fri Johan Ryno , men återigen stod PW för en kanonräddning. 07.10 råkar Hv-backen Christoffer Persson ut för en olycka när han slår huvudet i sargen, och tvingas utgå omgående. 05:30 kommer Åslund fri med PW, men han försöker hitta med en pass till Ek och chansen rinner ut i sanden efter att en Hv-back räddat upp situationen, kanske borde Åslund gått på eget avslut. 01:47 drar Kevin Stenlund på sig en utvisning för Holding och denna gång såg det riktigt bra ut för Färjestads del i numerärt överläge. Jonas Holös hade ett skott i ramen, och flera fina lägen radades upp, men PW storspelade i mål och fler mål uteblev under period 2.Det var Hv71 som inledde starkast i början av den tredje perioden, konstigt vore ju annat, när man låg under med endast ett mål. Man öste puckar emot mål och skapade en hel del oreda för Färjestads målvakt Stefan Steen. I en duell bakom eget mål drar Färjestadbacken Tomas Skogs på sig en utvisning för Holding, vilket gav Hv71 ett gyllene läge att ta sig in i matchen, men Färjestad spelade riktigt bra i boxplay. 06:24 kvar av matchen händer en smått komisk sak. Hv-forwarden Simon Örnerud råkar knäcka sin klubba i skottögonblicket, men märker inte detta direkt. I och med att det är förbjudet att spela med avslagen klubba, åker Örnerud ut två minuter. Med två minuter kvar av matchen begär Hv71:s tränare Johan Lindbom timeout, och i samma skede chansar de genom att rycka Keepern. Men Hv71 lyckades aldrig få in en reduceringspuck och Färjestad kan återigen stoltsera som vinnare mot Hv71.I och med vinsten i kväll samtidigt som Skellefteå åkte på däng borta mot Karlskrona, knappade Färjestad in på Skellefteå. Nu är det endast två poäng som skiljer lagen åt. Precis som Stefan Steen sa i en intervju efter matchens slut " Visst är det möjligt till avancemang, saken ligger i våra egna händer".Stefan Steen: 3 nollor på lika många matcher, det är stort. Högst bidragande till kvällens viktiga seger!Alexander Johansson: Hans betydelse för Färjestad är obeskrivlig. Spelade fram till målet.!Gustav Thorell: Han har slitit hårt i det tysta, men idag befann han sig på rätt läge, viktigt för honom att näta!23:27 1-0 Gustav Thorell ( A.Johansson, L.Persson)