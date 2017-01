Förlust efter förlänging

Det såg länge ut som att Färjestad skulle få lämna Luleå utan några poäng, efter två under matchens 9 sista minuter så blev det tillslut 1 poäng för värmlänningarna.

Hemmalaget Luleå kommer ut hårt de inledande minuterna, mycket skridskoåkning i ett högt tempo gör att de spenderar de första minuterna i anfallszon. Johan Harju får även en bra målchans när han får stå ensam framför Haugen, norrmannen gör sig dock sto och räddar utan några större bekymmer.Färjestad kommer in i matchen mer och mer och vi får se en rätt så rolig hockey där båda lagen spelar med ett högt tempo. De vassaste chanserna är det dock Luleå som har haft under de första 10 minuterna.Färjestad får chansen i powerplay efter drygt halva perioden, en spelform som inte har varit speciellt bra på slutet. Denna gång lyckas de dock få till spelet riktigt bra och får även utdelning. Rasmus Asplund slår en perfekt passning till Joel Eriksson-Ek som enkelt kan lägga in pucken i så gott som öppen kasse, ett fint powerplay mål som tåls att ses igen.Gästernas ledning står sig inte speciellt länge, Luleå kvitterar nämligen drygt 3 minuter senare när Oscar Engsund slänger ned en puck från offensiv blålinje som slinker in bakom Haugen. Luleå skapar ytterligare några chanser innan perioden tar slut men några mer mål blir det inte, 1-1 efter 20 minuter.Luleå får inleda perioden i powerplay efter att Färjestads Magnus Nygren fått en sen utvisning i första perioden. Detta numerära underläge klarar dock Färjestad utan några som helst problem.Efter 4.37 får vi se hemmalaget ta ledningen när Kail Mouillierat får stå ensam framför Haugen och stöta in pucken mellan benen på norrmannen. Denna ledning står sig dock inte länge, Färjestad kvitterar nämligen 40 sekunder senare när Alexander Johansson sätter 2-2 pucken. Fint framspelad av både Joakim Nygård och Jonas Holös.Luleå är det bättre laget i detta skede av matchen och ligger på för att ta ledningen igen. När de för andra gången i matchen får de chansen i powerplay tar det endast 4 sekunder innan pucken sitter bakom Haugen. Daine Todd skjuter ett välplacerat skott högt i bortre hörnet, otagbart för Färjestad målvakten.Tempot i matchen fortsätter att vara väldigt högt och båda lagen skapar en hel del chanser. Alexander Falk i Luleå är den spelare som har haft de hetaste chanserna men han lyckas inte sätta dit pucken. Luleås ledning står sig till pausvilan och vi ser fram emot en lika underhållande tredje period.Även denna period får Luleå börja i powerplay efter en sen Färjestad utvisning i slutet av andra perioden. Denna gång tar Luleå vara på denna chans på allra bästa sätt och sätter 4-2 pucken efter drygt 1 minut. Johan Harju är det som sätter pucken i nät från nära håll, framspelad av Anton Hedman, tung inledning för Färjestad.Ju längre in på perioden vi kommer desto mer börjar Luleå fokusera på att försvara sin ledning vilket de gör bra långa stunder. Tillslut spricker dock denna spelidé när Färjestad lyckas få in en reducerings puck. Joel Lassinantti i Luleå målet släpper en retur rakt ut till Johan Ryno som direktskjuter in pucken i mål, 4-3 och vi får en spännande avslutning på matchen.Färjestad får en fin chans till att kvittera när Luleås Karl Fabricius blir utvisad i slutskedet av perioden. Denna möjlighet tar de vara på och kvitterar till 4-4 när det återstår 5.40 av ordinarie tid, Magnus Nygren får tag på pucken på offensiv blålinje och lägger ned en puck mot mål som sitter i Lassinanttis vänstra kryss.Några mer mål blir det inte under ordinarie tid, matchen går därmed vidare till förlängning.Förlängningen hinner endast bli 37 sekunder gammal innan avgörandet kommer, Luleås Ilari Melart får tag i pucken och sätter den bakom Haugen. Hemmalaget vinner därmed matchen med 5-4 efter förlängning.Kanske inte på samma nivå som i torsdags men är fortsatt Färjestads bäste spelare, imponerar stort.Varit lite osynligare de senare matcherna men ikväll var han mer delaktig. Gjorde det viktiga 4-3 målet i mitten av tredje.Stabilt bakåt och satte kvitteringen i powerplay i slutet av tredje, gjorde precis det han skulle.(11:36) Joel Eriksson-Ek (R. Asplund, M. Wikstrand) PP1(14:43) Oscar Engsund (J. Harju, C. Jaros)(24:37) Kael Mouillierat (K. Fabricius)(25:17) Alexander Johansson (J. Nygård, J. Holös)(28:28) Daine Todd (I. Melart, J. Hillding) PP1(41:03) Johan Harju (A. Hedman, D. Todd) PP1(51:01) Johan Ryno (A. Johansson)(54:20) Magnus Nygren PP1(60:37) Ilari Melart (A. Falk, B. Sweatt)25-35LHF: 3x2 FBK: 3x25721