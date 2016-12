Förlust efter straffar

Färjestad gjorde ingen vidare insats och förlorade tillslut efter straffar mot Rögle hemma i Karlstad.

Matchen börjar med gästande Rögle får en utvisning redan efter 43 sekunder när Jesper Williamsson åkte ut för en tripping. Färjestad fick till några små chanser under powerplay spelet men de stora möjligheterna uteblev och Rögle klarade dessa två minuterna utav några större problem.Det hände inte speciellt mycket i inledningen av matchen, båda lagen höll varandra på utsidan så väldigt få målchanser blev det. Första riktigt farliga chansen fick Rögle när Bryan Lerg höll på att finta bort Haugen men den norske målvakten hann tillbaka och gjorde en otrolig räddning med klubban när Lerg bara skulle lägga in pucken i ett öppet mål. Pucken gick sedan ut till Färjestad spelare som vände på spelet. Björn Svensson fick tag på pucken i anfallszon och sköt ett inte allt för märkvärdigt skott som Anders Lindbäck i Röglekassen tappade in, ett mål som Lindbäck säkerligen vill ha tillbaka.Rögle tog sedan över matchen mer och mer ju längre in på perioden vi kom, de pressade på ordentligt under slutminuterna men fick inte in pucken bakom Haugen som gjorde en bra första period.Mittenperioden börjar på värsta tänkbara sätt för Färjestad. Gästerna kvitterar redan efter 1:42 i ett powerplay när Filip Karlsson sätter pucken i nät. Rögle tar efter 4:57 ledningen med 2-1 när Bryan Lerg kommer i en kontring och sätter pucken bakom Haugen, det tar inte slut där heller utan skåningarna sätter även 3-1 när Simon Ryfors får tag på en retur från Haugen och lägger in pucken i öppet mål efter 5:58.Efter de tunga minuterna i början av perioden så fick Färjestad stopp på blödningen tillslut och spelade upp sig något. De fick till några längre anfall och Johan Ryno hade bland annat en puck i stolpen. När klockan stod på 13:17 så kom reduceringen från Färjestad, Alexander Johansson kom med fart på högerkanten och satte en fin backhand i Lindbäcks vänstra kryss. Denna reducering gav Färjestad energi och de pressade på ordentligt i slutet av perioden, några mer mål blev det dock inte utan Rögle höll sin 3-2 ledning till paus.Rögle börjar försvara sin ledning så fort pucken släpps i tredje perioden, de ställer upp på egen planhalva och vill inte släppa in Färjestad i deras zon.Färjestad får chansen i både 5 mot 4 och 5 mot 3 under de inledande minuterna men de får inte till powerplay spelet denna eftermiddag, Rögle kan försvara sig utan några större bekymmer.Efter utvisningarna tickar klockan på i en väldig fart och det händer egentligen ingenting, Färjestad försöker få till något framåt men Rögle försvarar sig bra och håller hemmalaget på utsidan.Färjestad tog timeout i slutet av perioden och plockade även ut målvakten, detta gav också resultat. Med 12 sekunder kvar av matchen fick Mikael Wikstrand tag i pucken på offensiv blålinje och dundrade in 3-3 bakom en skymd Rögle målvakt. Efter detta hann det inte skapas något mer och matchen gick till förlängning.Tre mot tre spelet i förlängningar brukar bjuda på en hel del målchanser men så blev det inte denna gång. Båda lagen hade några halvlägen men det blev inga stora chanser och matchen kom att avgöras efter straffar.Efter de tre inledande straff omgångarna hade Milan Gulas satt en för Färjestad och Bryan Lerg satt en för Rögle. I femte omgången avgjordes sedan matchen när Sebastian Collberg satte pucken i nät för Rögle medan Ryno missade för Färjestad.Gjorde en stabil insats, gjorde äntligen mål igen och skapade även lite mer chanser framåt utöver det.Gör återigen en bra match, hade några giftiga avslut och var stabil bakåt.Fortsätter att driva på mål och på så sätt irritera motståndarna, värd att göra mål idag.(11:06) Björn Svensson (J.Persson, M.Nygren)(21:42) Filip Karlsson (F.Schütz, C.Liljewall) PP1(24:57) Bryan Lerg(25:58) Simon Ryfors (C.Fairchild, G.Olhaver)(33:17) Alexander Johansson (M.Nygren)(59:48) Mikael Wikstrand (J.Ryno, M.Gulas)(65:00) Sebastian Collberg44-29FBK: 2x2 RBK: 4x27280