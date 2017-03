Förlust i Jönköping

Färjestad förlorade borta mot Hv71 under torsdagskvällen vilket innebär att det blir åttondelsfinal spel i Karlstad på lördag.

Matchen börjar på bästa tänkbara sätt för Färjestads, bortalaget tar nämligen ledningen i matchen redan efter 1:33. Det är i en spelvändning som Milas Gulas spelar fram till Marcus Nilsson som sedan prickskjuter in pucken över ett utav Linus Söderströms benskydd.Det är en jämn inledning på matchen där inte något utav lagen får till några längre anfall, Färjestad är nära att utöka ledningen drygt 8 minuter in på perioden när John Persson har en puck i ribban. I samband med detta får nämnde Persson en smäll utav en HV-spelare och tvingas ut i omklädningsrummet.När klockan står på 9:46 får vi se matchens första utvisning när Färjestads Rasmus Asplund utvisas i 2 minuter. I detta numerära överläge skapas det inte speciellt mycket men precis när Asplund kommer ut på isen igen så lyckas HV få in en kvittering. Adam Almquist står på offensivblå och lägger pucken i mål bakom en skymd Stefan Stéen i Färjestadkassen.Spelet fortsätter att vara jämnt och tätt även under de sista minuterna av perioden, närmast att göra mål är Färjestad men återigen tar pucken i målramen. Några mer mål blir det inte, därmed har vi ställningen 1–1 efter första perioden.Endast 49 sekunder in på perioden får Färjestad spela boxplay för andra gången ikväll när Joakim Nygård utvisas för en högklubba. Även detta boxplay klarar Färjestad av utan några större problem men precis som i första perioden så gör HV mål precis när Färjestad blir fulltaliga. Denna gång är det Pär Arlbrandt som enkelt lägger in pucken i mål efter att ha Stéen blivit överspelad.HV är det spelförande laget under inledningen av perioden och styr över det som sker ute på isen, det känns därför rätt så ologiskt när Färjestad kvitterar till 2–2 efter drygt 6:30. Joakim Nygård får tag på pucken bakom HV målet och åker sedan in framför mål och trär in pucken mellan benen på Söderström.Efter kvitteringen så får spelet tillbaka till att vara oerhört jämnt, spelet svängen fram och tillbaka och båda lagen skapar framåt. I slutminuterna får hemmalaget en bra möjlighet till att gå upp i ledning igen när de för tredje gången i matchen får chansen i powerplay . Även detta boxplay klarar Färjestad av utan några problem och det blir inte heller något mål direkt efter att de blir fulltaliga.Det ser ut som att lika läget står sig perioden ut men när det endast återstår 34 sekunder så sätter Kevin Stenlund pucken högt bakom Stéen efter att de vunnit en tekning i offensivzon. Direkt efter detta så är Färjestad faktiskt nära att återigen kvittera men Alexander Johanssons skott tar i stolpen och HV har därmed med sig en 3–2 ledning in till pausvilan.Matchen fortsätter på den inslagna vägen även i inledningen av tredje perioden, dock så skapas det inte riktigt lika mycket målchanser. Tillskillnad från de två första perioderna så går tempot ner betydligt ju närmre slutet vi kommer. HV börjar försvara sin ledning allt mer och gör det på ett bra sätt eftersom Färjestad inte har haft en enda bra målchans under de inledande 12 minuter av tredje perioden.Med drygt 7 minuter kvar av ordinarie matchtid så får hemmalaget en fin chans till att med största sannolikhet avgöra matchen när de för fjärde gången ikväll får chansen i powerplay. HV lyckas dock inte få till något mål i detta powerplay heller.Färjestad tar timeout när det återstår 4:20 och snackar ihop sig för att försöka få in en kvittering. Någon forcering får vi inte se ifrån Färjestads del de närmsta minuterna men med drygt 2 minuter kvar så plockar bortalaget ut målvakten men i hopp om att få till ett tryck mot HV målet. Något ordentligt tryck får vi aldrig se ifrån Färjestads sida utan HV kan freda sig rätt så enkelt. Sekunderna tickar på och matchen slutar 3–2 till Hv71 Detta innebär att grundserien för säsongen 16/17 är slut och Färjestad slutar på en 7:e plats i tabellen. Det betyder att man kommer att få möta Djurgården i en åttondelsfinal, den serien startar på lördag med match i Karlstad.Gjorde en fin insats ikväll igen, fart och fläkt och återigen gör han mål.Spelar mycket och gör det bra, viktigt inför det som komma skall.En riktig kämpe som fortsätter att skapa mycket framåt, värd att göra mål ikväll.(01:33) Marcus Nilsson (M. Gulas)(11:58) Adam Almquist (T. Brithén)(22:53) Pär Arlbrandt (K. Berglund, A. Almquist)(26:34) Joakim Nygård (M. Nygren)(39:26) Kevin Stenlund (C. Abbott)30–18Hv71: 1X2 FBK: 4X26951