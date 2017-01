Gavlerinken Arena, 2017-01-05 19:00

Brynäs - Färjestad

1-0



Förlust igen - men en riktig kämpainsats

Efter den stora frånvaron i truppen så var det inte överraskande att det blev förlust mot Brynäs. De som spelade gjorde dock en riktig kämpainsats och bar upp skölden fint.

Första perioden:

Med tanke på den stora frånvaron som Färjestad har så får de den värsta tänkbara starten på matchen när Brynäs tar ledningen redan efter 1:43 efter att Oskar Lindblom satt pucken bakom Stefan Stéen som för dagen stod i Färjestadkassen.



Precis som vi alla förutspått så är det Brynäs som håller i taktpinnen i inledningen av matchen. De har mest puck och de styr och ställer över vad som händer på isen. Färjestad får till några strö attacker men de är totalt ofarliga. Det ska även sägas att Brynäs faktiskt inte heller får till några speciellt farliga chanser, trots att det är dem som har pucken för det mesta.



Matchens första utvisning är det Färjestad som får, Joakim Nygård får sätta sig i två minuter efter att ha trippat en motståndare. Brynäs får till sitt



Några mer mål blir det inte under de inledande 20 minuterna, hemmalaget Brynäs går till pausvila med 1-0.

Andra perioden:

Brynäs är nära att göra ett tidigt mål även i denna period, de skapar några riktigt heta chanser i inledningen men återigen kommer Stefan Stéen upp stort och räddar. Direkt efter detta får Färjestad chansen i powerplay för första gången ikväll när Brynäs är för många spelare på planen. Dessa två minuterna tickar fort och några farligheter blir det inte utan Brynäs reder ut detta enkelt.



Hemmalaget fortsätter att ha mest puck även i denna period, de skapar också en del framåt. Bland annat i ett powerplay är de ytterst nära att utöka ledningen men pucken vill inte in.



Färjestad är överlag mer med i den andra perioden, de skapar några chanser framåt och en utav dessa chanser är faktiskt riktigt bra. Björn Svensson kommer nämligen fri med Brynäs målvakten men lyckas inte få pucken i nät.



Brynäs får avsluta perioden med två raka powerplay, men det får inte till det alls under dessa minuterna utan 1-0 står sig perioden ut.



Tredje perioden:

Även i den tredje perioden så är vi nära att få se ett tidigt mål. Denna gång är det Färjestad som är nära att få in pucken gång på gång under de första minuterna, Brynäs målvakten



Tredje perioden är Färjestads klart bästa, de lyckas pressa tillbaka Brynäs flera gånger om och har några riktigt bra chanser till att kvittera. Brynäs har endast några få anfall och de få gångerna det blir farligt så står Stefan Stéen där och tar vara på puckarna.



Färjestad chansar med att plocka ut målvakten i slutet av matchen men här lyckas de aldrig få till något tryck. Den sista minuten tickar i väg, något mer händer inte utan Brynäs vinner tillslut matchen med 1-0 efter ett tidigt mål i första perioden.



Eftersom att Färjestad saknade väldigt många spelare denna kväll så ska de som spelare ha en stor eloge, en riktig kämpainsats matchen igenom!



Färjestads tre stjärnor:

1. Stefan Stéen. Detta var en utav Stefans bästa insatser i Färjestad, kan till och med ha varit den bästa. Gjorde många riktigt fina räddningar och höll nere siffrorna ikväll.

2. Hugo Enock. Gjorde en bra insats, brytningen han gör när en brynäsare är på väg att bli fri är imponerande.

3. Tomas Skogs. Fick äta mycket istid med tanke på alla spelare som saknades, gjorde det bra.



Matchstatistik:

Brynäs IF – Färjestad BK 1 – 0 (1-0, 0-0, 0-0)



Period 1

1-0 (01:43) Oskar Lindblom (K. Clark, J. Jensen)



Period 2

-



Period 3

-





Skott: 34-18

Utvisningar: BIF: 2x2 FBK: 5x2

Publik: 5011 Med tanke på den stora frånvaron som Färjestad har så får de den värsta tänkbara starten på matchen när Brynäs tar ledningen redan efter 1:43 efter att Oskar Lindblom satt pucken bakom Stefan Stéen som för dagen stod i Färjestadkassen.Precis som vi alla förutspått så är det Brynäs som håller i taktpinnen i inledningen av matchen. De har mest puck och de styr och ställer över vad som händer på isen. Färjestad får till några strö attacker men de är totalt ofarliga. Det ska även sägas att Brynäs faktiskt inte heller får till några speciellt farliga chanser, trots att det är dem som har pucken för det mesta.Matchens första utvisning är det Färjestad som får, Joakim Nygård får sätta sig i två minuter efter att ha trippat en motståndare. Brynäs får till sitt powerplay under andra halvan av utvisningen och skapar några riktigt farliga chanser, i detta skede kommer dock Stefan Stéen upp stort och gör några riktigt bra räddningar.Några mer mål blir det inte under de inledande 20 minuterna, hemmalaget Brynäs går till pausvila med 1-0.Brynäs är nära att göra ett tidigt mål även i denna period, de skapar några riktigt heta chanser i inledningen men återigen kommer Stefan Stéen upp stort och räddar. Direkt efter detta får Färjestad chansen i powerplay för första gången ikväll när Brynäs är för många spelare på planen. Dessa två minuterna tickar fort och några farligheter blir det inte utan Brynäs reder ut detta enkelt.Hemmalaget fortsätter att ha mest puck även i denna period, de skapar också en del framåt. Bland annat i ett powerplay är de ytterst nära att utöka ledningen men pucken vill inte in.Färjestad är överlag mer med i den andra perioden, de skapar några chanser framåt och en utav dessa chanser är faktiskt riktigt bra. Björn Svensson kommer nämligen fri med Brynäs målvakten men lyckas inte få pucken i nät.Brynäs får avsluta perioden med två raka powerplay, men det får inte till det alls under dessa minuterna utan 1-0 står sig perioden ut.Även i den tredje perioden så är vi nära att få se ett tidigt mål. Denna gång är det Färjestad som är nära att få in pucken gång på gång under de första minuterna, Brynäs målvakten Jonas Johansson lyckas dock stå emot.Tredje perioden är Färjestads klart bästa, de lyckas pressa tillbaka Brynäs flera gånger om och har några riktigt bra chanser till att kvittera. Brynäs har endast några få anfall och de få gångerna det blir farligt så står Stefan Stéen där och tar vara på puckarna.Färjestad chansar med att plocka ut målvakten i slutet av matchen men här lyckas de aldrig få till något tryck. Den sista minuten tickar i väg, något mer händer inte utan Brynäs vinner tillslut matchen med 1-0 efter ett tidigt mål i första perioden.Eftersom att Färjestad saknade väldigt många spelare denna kväll så ska de som spelare ha en stor eloge, en riktig kämpainsats matchen igenom!Detta var en utav Stefans bästa insatser i Färjestad, kan till och med ha varit den bästa. Gjorde många riktigt fina räddningar och höll nere siffrorna ikväll.Gjorde en bra insats, brytningen han gör när en brynäsare är på väg att bli fri är imponerande.Fick äta mycket istid med tanke på alla spelare som saknades, gjorde det bra.(01:43) Oskar Lindblom (K. Clark, J. Jensen)34-18BIF: 2x2 FBK: 5x25011

0 KOMMENTARER 22 VISNINGAR 0 KOMMENTARER22 VISNINGAR SIMON SCHYTZER

simon_schytzer@hotmail.com

På Twitter: @Schytzeer

2017-01-05 21:24:59 simon_schytzer@hotmail.comPå Twitter: @Schytzeer2017-01-05 21:24:59

ANNONS:

Fler artiklar om Färjestad

Färjestad

2017-01-05 21:24:59

Färjestad

2017-01-05 18:09:46

Färjestad

2017-01-04 17:14:26

Färjestad

2017-01-03 23:02:00

Färjestad

2017-01-02 18:34:28

Färjestad

2017-01-02 12:44:18

Färjestad

2016-12-30 21:44:27

Färjestad

2016-12-29 18:48:00

Färjestad

2016-12-28 22:08:00

Färjestad

2016-12-27 16:16:00

ANNONS:

Efter den stora frånvaron i truppen så var det inte överraskande att det blev förlust mot Brynäs. De som spelade gjorde dock en riktig kämpainsats och bar upp skölden fint.Som det spekulerades via Expressen idag på morgonen så är det klart att värmlänningen Gustaf Thorell är klar för Färjestad.Det är ett tungt sjukdomsdrabbat Färjestad som under kvällen beger sig till Gävle för att ta sig an ligatvåan Brynäs.Det var ett skadedrabbat Färjestad som på tisdagkvällen äntrade ett kokande Scandinavium, ett Scandinavium med siktet inställt på ännu en hemmaseger.Ett riktigt rival möte väntar i Scandinavium på tisdagskvällen när Frölunda och Färjestad ska göra upp för tredje gången denna säsong.Färjestad meddelade vid lunch tid på måndagen att de har förlängt kontraktet med Johan Ryno.Det var laddat för publikfest när Leksand tog emot gästande Färejstad för andra gången denna säsong. Inget av lagen vill avsluta året med en förlust, men bara ett lag kan vinna.Ett nytt år står på glänt, men innan vi ringer in det nya året så ska vi spela 2016 års sista SHL match, Färjestad beger sig upp till Dalarna för att möta Leksand.LHC kom till Karlstad i tankar om en revansch och Färjestad kom till match med tankar om att förlänga segersviten lagen emellan. Dagdrömma kan alla göra, men att ta drömmar till verklighet, det kan bara riktiga vinnare göra.Efter Färjestads förlust hemma mot Rögle på annandagen så är det chans till revansch på onsdagen när Linköping kommer på besök.